Caen dos ligados a trata infantil y a asesinato de agentes federales

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la detención de dos personas presuntamente vinculadas con delitos de trata de personas agravada en su modalidad de explotación sexual infantil, así como con el homicidio y secuestro de agentes federales ministeriales, en acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad y autoridades internacionales. En el primer caso, la institución detalló que fue detenido en Kanasín, Yucatán, Josué Raúl “N”, señalado por presuntamente utilizar durante aproximadamente 10 años diversas redes sociales para enganchar a niñas, niños y adolescentes, videograbarlos en actos sexuales y comercializar el material.

La FGR indicó que la investigación inició en noviembre pasado, tras una denuncia presentada por la oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia en la Ciudad de México, luego de detectarse posible venta de material con contenido de abuso sexual infantil que habría sido producido en Yucatán. Según la Fiscalía, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada obtuvo la orden de aprehensión, que fue ejecutada con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Marina; en el domicilio intervenido se aseguraron dispositivos electrónicos y el inmueble.

En audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez impuso prisión preventiva oficiosa. La FGR señaló que el imputado permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social de Mérida. En una segunda operación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Óscar Raúl “N”, a quien se ubica como probable participante en el homicidio de dos policías federales ministeriales ocurrido el 7 de febrero de 2020 en Cuernavaca, Morelos.

La Fiscalía agregó que el detenido contaba con orden de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado, por hechos que se atribuyen a un ataque con armas de alto calibre contra personal de la institución, junto con otros integrantes de un grupo criminal. Tras su captura, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. La FGR recordó que ambas personas deben ser consideradas inocentes hasta que exista sentencia firme en su contra. Con información de La Jornada

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