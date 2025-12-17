Caen extorsionadores de limoneros ligados a explosivos en Michoacán

/ 17 diciembre 2025
    Caen extorsionadores de limoneros ligados a explosivos en Michoacán
    Omar García Harfuch señaló que representaba un riesgo adicional para la población y para las actividades productivas de la región. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Las detenciones se realizaron como parte de una estrategia federal enfocada en frenar delitos que afectan directamente a productores agrícolas en regiones con alta presencia del crimen organizado

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles sobre la detención de tres personas presuntamente dedicadas a la extorsión de productores de limón en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal detalló que los detenidos forman parte de una célula delictiva relacionada con el uso de artefactos explosivos, lo que representaba un riesgo adicional para la población y para las actividades productivas de la región.

García Harfuch señaló que la captura de los tres individuos se llevó a cabo en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales que operan mediante amenazas y cobros ilegales.

De acuerdo con la información difundida, esta acción forma parte de una serie de operativos coordinados para atender denuncias del sector agrícola, particularmente de productores que han sido víctimas de presiones y actos de violencia para permitir la operación de grupos delictivos.

La extorsión contra limoneros en la región de Tierra Caliente ha sido uno de los principales focos de atención de las autoridades federales, debido a su impacto económico y social, así como a la generación de desplazamientos y cierres temporales de actividades productivas.

El titular de la SSPC no precisó el lugar exacto ni las circunstancias del operativo, ni si hubo aseguramiento de armas o explosivos, aunque indicó que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de la célula criminal.

Las autoridades federales reiteraron que la Estrategia Nacional contra la Extorsión contempla acciones de inteligencia, despliegues operativos y coordinación con gobiernos estatales y municipales para proteger a sectores vulnerables frente a este delito. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

