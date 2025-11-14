Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas

14 noviembre 2025
    Desmienten 'memorándum' sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
    La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido. /FOTO: ESPECIAL

Aclara EU que el presunto informe difundido en redes no proviene de agencias oficiales de Estados Unidos y llamó a verificar información en canales institucionales

CDMX.- La embajada de Estados Unidos en México desmintió la existencia de un supuesto “memorándum confidencial” que, según publicaciones en redes sociales, advertía sobre una presunta ofensiva del gobierno mexicano contra el Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, por temas fiscales. La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

la embajada encabezada por Ronald Johnson aclaró que la información viralizada no corresponde a ninguna posición oficial del gobierno estadounidense. “¡Esta noticia es falsa!”, expresó la sede diplomática en su cuenta oficial.

El contenido del presunto memorándum aseguraba que existía “uso selectivo de la ley, persecución política, impacto en inversionistas y posible escalada de polarización”, afirmaciones que fueron rechazadas categóricamente por la embajada.

En otra publicación, la sede diplomática desmintió declaraciones atribuidas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, difundidas por la cuenta en X llamada “US Homeland Security News”. Señaló que dicho perfil no pertenece al gobierno estadounidense ni representa información verificada.

La embajada también respondió a la periodista Fernanda Familiar, a quien subrayó que las únicas fuentes válidas para conocer posturas oficiales son las cuentas certificadas y el sitio web institucional. De este modo, reiteró la necesidad de recurrir únicamente a canales formales para evitar la propagación de noticias falsas.

La representación diplomática exhortó a la ciudadanía y a los medios a verificar la procedencia de la información antes de compartirla, especialmente en un contexto donde proliferan cuentas que se hacen pasar por dependencias oficiales. Según la embajada, este tipo de desinformación puede generar confusión pública y tensiones innecesarias.

El gobierno de Estados Unidos reiteró su disposición a mantener una comunicación abierta y transparente con México, insistiendo en que cualquier postura sobre temas bilaterales será siempre difundida a través de sus plataformas oficiales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

