Califica de ‘simulación’ la elección judicial de junio informe coordinado por Konrad Adenauer

CDMX.- Las inéditas elecciones judiciales en México de junio del año pasado, concebidas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fueron una “simulación electoral” marcada por irregularidades y falta de transparencia, concluye un informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer y presentado este jueves. El proceso contempló la elección popular de más de 800 jueces y magistrados y registró una participación de 13% del censo electoral, equivalente a cerca de 13 millones de personas, lo que, de acuerdo con los autores, evidencia que estuvo “mal diseñada y organizada”. El estudio fue elaborado por organizaciones civiles como México Evalúa, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral.

Los investigadores calificaron el proceso como “oscuro” y señalaron que estuvo protagonizado por la “improvisación” de las autoridades competentes. Desde la Fundación Konrad Adenauer, de ideario democristiano, se sostuvo además que las elecciones estuvieron orientadas a “subordinar” al Poder Judicial a los “intereses” del Ejecutivo, al generar “ventajas estructurales” en ciertas candidaturas. Esa afirmación fue sustentada, según el documento, en que todos los jueces electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron respaldados por el Gobierno, al igual que 65% de los magistrados federales y 42% de los juzgadores federales.

El informe, de más de 200 páginas, también alertó sobre efectos de inducción del voto asociados a la presencia de propaganda electoral de determinados candidatos, así como por irregularidades durante la jornada, entre ellas la presencia de funcionarios que “influenciaron” el sufragio, propaganda no autorizada y falta de supervisión en el traslado de las papeletas. Los autores también señalaron “nula competencia” en algunas contiendas, al referir que en 43 candidaturas a nivel federal se presentó un solo aspirante, lo que, indicaron, abonó a la desconfianza ciudadana en un modelo que, a su juicio, “no funciona”, al no dar certeza y operar con reglas “no claras”. Ante este escenario, el estudio planteó recomendaciones para las próximas elecciones judiciales previstas para 2027, entre ellas reducir el número de cargos en disputa, prohibir candidaturas únicas por parte de los tres poderes del Estado y simplificar el diseño de las boletas; además, propuso tipificar como delito la toma de fotografías o video de una boleta ya rellenada.

La reforma judicial en México, señalaron los autores, ha estado acompañada de advertencias de organismos multilaterales, incluida la ONU, cuyo alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que podría “socavar seriamente” la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho.

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