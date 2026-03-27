Califica de ‘simulación’ la elección judicial de junio informe coordinado por Konrad Adenauer

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 marzo 2026
    Califica de ‘simulación’ la elección judicial de junio informe coordinado por Konrad Adenauer
    El estudio fue elaborado por organizaciones civiles como México Evalúa, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral. ESPECIAL
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Elecciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


México Evalua

El estudio documenta irregularidades el día de la votación y propone ajustes rumbo a 2027

CDMX.- Las inéditas elecciones judiciales en México de junio del año pasado, concebidas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fueron una “simulación electoral” marcada por irregularidades y falta de transparencia, concluye un informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer y presentado este jueves.

El proceso contempló la elección popular de más de 800 jueces y magistrados y registró una participación de 13% del censo electoral, equivalente a cerca de 13 millones de personas, lo que, de acuerdo con los autores, evidencia que estuvo “mal diseñada y organizada”. El estudio fue elaborado por organizaciones civiles como México Evalúa, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-imco-riesgo-en-iniciativa-de-ley-para-infraestructura-BO19714104

Los investigadores calificaron el proceso como “oscuro” y señalaron que estuvo protagonizado por la “improvisación” de las autoridades competentes. Desde la Fundación Konrad Adenauer, de ideario democristiano, se sostuvo además que las elecciones estuvieron orientadas a “subordinar” al Poder Judicial a los “intereses” del Ejecutivo, al generar “ventajas estructurales” en ciertas candidaturas.

Esa afirmación fue sustentada, según el documento, en que todos los jueces electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron respaldados por el Gobierno, al igual que 65% de los magistrados federales y 42% de los juzgadores federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-profesor-en-michoacan-por-presunto-abuso-sexual-contra-alumno-de-6-anos-MO19712925

El informe, de más de 200 páginas, también alertó sobre efectos de inducción del voto asociados a la presencia de propaganda electoral de determinados candidatos, así como por irregularidades durante la jornada, entre ellas la presencia de funcionarios que “influenciaron” el sufragio, propaganda no autorizada y falta de supervisión en el traslado de las papeletas.

Los autores también señalaron “nula competencia” en algunas contiendas, al referir que en 43 candidaturas a nivel federal se presentó un solo aspirante, lo que, indicaron, abonó a la desconfianza ciudadana en un modelo que, a su juicio, “no funciona”, al no dar certeza y operar con reglas “no claras”.

Ante este escenario, el estudio planteó recomendaciones para las próximas elecciones judiciales previstas para 2027, entre ellas reducir el número de cargos en disputa, prohibir candidaturas únicas por parte de los tres poderes del Estado y simplificar el diseño de las boletas; además, propuso tipificar como delito la toma de fotografías o video de una boleta ya rellenada.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-reporta-deficit-comercial-pero-crecen-exportaciones-15-e-importaciones-20-en-febrero-AO19713201

La reforma judicial en México, señalaron los autores, ha estado acompañada de advertencias de organismos multilaterales, incluida la ONU, cuyo alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó que podría “socavar seriamente” la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


México Evalua

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Fin a los privilegios de nobleza

Fin a los privilegios de nobleza
true

Reinauguración del Estadio Azteca: La distopía de Clara Brugada
Mientras especialistas señalan que esta maniobra es típica del robo de hidrocarburos, la SEMAR admitió desconocer por qué la nave ocultó su ubicación, limitándose a investigar a 13 embarcaciones sospechosas.

Derrame en Golfo apunta a robo de huachicol de un ‘buque oscuro’ en Campeche
Coahuila, a través de la deliciosa cocina de Delicias de Mi General, ha llegado al paladar del expresidente Vicente Fox Quesada.

De Coahuila: Cocina Ivonne Orozco para el expresidente Vicente Fox con degustación de vinos y sotol

Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
Desde 2026, en México ya no es necesario esperar horas para reportar una desaparición. La denuncia debe hacerse de inmediato y activa protocolos de búsqueda a nivel nacional.

Ya puedes reportar una desaparición en México de manera inmediata y no esperar 72 horas... paso a paso a partir de 2026
Monterrey implementará operativo con 350 elementos y cierres viales alrededor del Parque Fundidora durante el Festival Tecate Pa’l Norte

Policía de Monterrey vigilará inmediaciones del Parque Fundidora por Festival Pa´l Norte
El futbolista Marcelo Flores explicó su decisión de representar a Canadá rumbo al Mundial 2026, lo que provocó reacciones divididas entre aficionados mexicanos.

‘Se siente más como casa’... tunden a Marcelo Flores por elegir a Canadá sobre México para el Mundial