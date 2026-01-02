Cambio en Cofepris: CSP dice que fue decisión de Kershenobich y llega Borja Aburto

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes 2 de enero el relevo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y señaló que la decisión fue tomada por el secretario de Salud, David Kershenobich, sin detallar razones sobre la remoción de la anterior comisionada.

En conferencia, la mandataria subrayó que Cofepris es una institución “muy importante”, al concentrar autorizaciones y regulación vinculadas con medicamentos, alimentos y otros insumos relacionados con la salud.

En ese contexto, el gobierno federal informó que el nuevo titular es Víctor Hugo Borja Aburto, médico cirujano con doctorado en Epidemiología, quien asumió funciones a partir del 1 de enero de 2026, de acuerdo con reportes y confirmaciones publicadas por distintos medios.

El relevo ocurrió a poco más de un año del nombramiento de la comisionada saliente, Armida Zúñiga Estrada, designada en octubre de 2024 al inicio del sexenio de Sheinbaum, como registran comunicaciones oficiales y reportes de ese periodo.

Borja Aburto, quien trabajó en el IMSS desde 2001 y tuvo un paso por el entonces Insabi, fue señalado en 2021 por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por la asignación directa del contrato 20BI0001, por 93 millones de dólares, para la compra de 2 mil 500 ventiladores a la empresa Levanting Global Servicios LLC, durante la emergencia por COVID-19.

De acuerdo con esas publicaciones, los equipos no fueron entregados y la entonces Secretaría de la Función Pública impuso una multa e inhabilitación a la empresa por incumplimientos relacionados con el contrato, según el recuento citado por MCCI y notas periodísticas.

Además, se ha reportado que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en 2020 vinculada al caso, dentro de las indagatorias asociadas a la adquisición durante la contingencia sanitaria.

El ajuste en Cofepris ocurre en un momento en que el gobierno ha insistido en fortalecer la regulación sanitaria, mientras organizaciones y sectores del ámbito de salud mantienen la atención sobre los antecedentes de quienes encabezan el organismo encargado de autorizaciones y vigilancia sanitaria. Con información de Agencias