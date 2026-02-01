Huyen gasolineras extranjeras de México, ante impulso para que Pemex recupere mercado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 1 febrero 2026
    Huyen gasolineras extranjeras de México, ante impulso para que Pemex recupere mercado
    Aunado a la competencia desleal y criminal que implica el mercado negro derivado del robo de combustibles de ductos, empresas como Total, Gulf, BP, Shell, Repsol, Chevron, entre otras, han tenido que dejar de lado sus planes de expansión. REFORMA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Huachicol
Gasolina

Localizaciones


México

Organizaciones


PEMEX

Aunado a competencia desleal y criminal que implica el mercado negro por el robo de combustibles de ductos y el “huachicol fiscal”

En los últimos años, las empresas energéticas extranjeras han cerrado y cancelado gasolineras en México ante el impulso oficial para que Pemex recupere mercado.

Aunado a la competencia desleal y criminal que implica el mercado negro derivado del robo de combustibles de ductos y el “huachicol fiscal”, empresas como Total, Gulf, BP, Shell, Repsol, Chevron, entre otras, han tenido que dejar de lado sus planes de expansión y han reducido su presencia en México.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan rezago contra huachicol: 40% de gasolineras sin controles y autoabastos hasta 80%

Por ejemplo, la empresa estadounidense Gulf anunció en 2016 su estrategia de invertir hasta 400 millones de dólares en terminales de almacenamiento y 2 mil estaciones de gasolina en un periodo de tres años.

Sin embargo, la marca redujo en el País sus gasolineras, reflejan datos de la consultora PetroIntelligence con base en estadísticas de la Comisión Nacional de Energía.

Lo mismo sucedió con las británicas Shell y BP, la también estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Total, que prácticamente desapareció del mercado nacional.

$!Gasolineras extranjeras que más han perdido terreno desde la llegada de Morena al poder:
Gasolineras extranjeras que más han perdido terreno desde la llegada de Morena al poder: REFORMA

En noviembre pasado, en el marco de consultas rumbo a la renegociación del T-MEC, la industria del petróleo y gas de EU acusó al Gobierno de México de violar impunemente el tratado comercial y urgió a la Administración Trump a insertar un Mecanismo de Respuesta Rápida que evite discriminaciones a favor de Pemex.

Las empresas estadounidenses, entre ellas ExxonMobil, Chevron y Shell, consideraron que sus recientes inversiones en México, que van desde la expansión de la producción de petróleo y gas natural hasta la venta minorista de combustible, “están en peligro, lo que los lleva a tener que retirarse”.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan rezago ambiental en 60% de gasolineras y plantas de Gas L.P.

Susana Cazorla, especialista en el sector energético, refirió que cuando se abrió el mercado gasolinero en 2015 se buscaba que las estaciones no estuvieran obligadas a lidiar con Pemex y que, si decidían operar con la empresa estatal, sería por eficiencia y mejores condiciones.

Las grandes marcas intentaron poner instalaciones de almacenamiento para importar producto y abastecer sus propias estaciones, y sólo comprar a Pemex lo que hiciera falta, dijo.

“Pero en 2018, de manera ilegal, se detuvieron los permisos de almacenamiento, de importación de gasolina y diesel, de bandera blanca”, expuso, “y las empresas detuvieron sus planes de aumentar su presencia en el País”.

Los datos de PetroIntelligence señalan que en 2022 Pemex alcanzó el menor número de estaciones con su marca y ha empezado a captar más franquicias.

“Hubo una batalla directa e ilegal para obligar a las estaciones de servicio y comercializadores a comprar a Pemex, pese a que ésta no tiene capacidad para abastecer el mercado, porque no produce lo suficiente y debe importar.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncia Profeco a gasolineras por vender litros incompletos

“Luego vinieron los precios controlados, restringiendo los márgenes operativos, además del ‘huachicol fiscal’”, afirmó la especialista. “Las estaciones tienen que protegerse de la autoridad, de la política pública, de Pemex y además del robo de combustible de grupos organizados”.

Añadió que el panorama para esos grupos empresariales se complica más con la ley que considera a Pemex como empresa pública del Estado, ya que plantea que sus actividades no son calificadas como monopólicas, incluyendo el mercado gasolinero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
Gasolina

Localizaciones


México

Organizaciones


PEMEX

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La dependencia señaló que los nombramientos se oficializarán el lunes 2 de febrero en una ceremonia de toma de protesta.

Primeros cambios de alto mando en el sexenio: Sedena renueva Subsecretaría y GN
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el feminicidio de su tía Eugenia Delgado, a quien llamaba ‘Queña’, y su prima Sheila, en su domicilio en Colima.

Mario Delgado lamenta asesinato de su tía y prima en Colima
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante su intervención en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena llevada a cabo en el auditorio Aurora Jiménez del Recinto Legislativo de San Lázaro previo al nuevo periodo de sesiones ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo mañana 1 de febrero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó su apoyo a la ayuda humanitaria en Cuba y otros países
Las autoridades mexicanas señalaron que continuarán ajustando acciones conforme evolucione la situación en campo.

EU mueve la barrera contra el gusano barrenador a la frontera; México avala el ajuste técnico
Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela; arriba embajadora Laura Dogu

Reanudan relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela
Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas

Trump ordena la retirada de agentes federales de Minnesota y de ciudades demócratas
El gobierno de Estados Unidos reforzó la frontera entre Brownsville y Matamoros con boyas ancladas en el Río Bravo, como parte de una estrategia para disuadir la migración irregular y el tráfico ilícito

Estados Unidos reactiva y amplía sistema de boyas de seguridad en el Río Bravo, entre Brownsville y Matamoros
Epstein se suicidó en una celda de Manhattan en 2019 mientras esperaba su juicio por nuevos cargos de abuso infantil.

¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?