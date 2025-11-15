Capturan a ‘El Kiko’, jefe de ‘Los Malportados’, ligado a homicidios y narcomenudeo

Noticias
/ 15 noviembre 2025
    Capturan a ‘El Kiko’, jefe de ‘Los Malportados’, ligado a homicidios y narcomenudeo
    Brandon ‘N’, alias ‘El Kiko’, fue trasladado ante la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México. /FOTO: ESPECIAL

El presunto cabecilla de una célula criminal fue ubicado mediante labores de inteligencia en Iztapalapa y es investigado por múltiples delitos en la capital y estados vecinos

CDMX.- Brandon Suárez Aguilar, alias “El Kiko”, fue detenido en calles de la Ciudad de México por autoridades federales y capitalinas, quienes lo identifican como presunto líder de una célula de “Los Malportados” o “Cártel Nuevo Imperio”. El grupo es señalado por actividades de narcomenudeo, homicidio, extorsión, secuestro, despojo y robo en la capital, así como en el Estado de México, Morelos y Guerrero.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Billete de Lotería Nacional celebra el 87 Aniversario de la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

De acuerdo con las autoridades, “El Kiko” también está vinculado al feminicidio de una mujer cometido en agosto de 2024 en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Tras el crimen, se liberó una orden de aprehensión en su contra.

Mediante trabajos de inteligencia, integrantes del Gabinete de Seguridad identificaron que Suárez Aguilar mantenía su movilidad en la misma colonia donde ocurrió el asesinato. Fue durante un patrullaje que se le ubicó y se ejecutó el mandamiento judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato

Un cruce de información posterior reveló que el detenido está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación por delitos contra la salud, asociación delictuosa, feminicidio, extorsión, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Tras su captura, “El Kiko” fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien continuará con las diligencias para determinar su situación jurídica. Las autoridades señalaron que la detención forma parte de las acciones para debilitar a grupos criminales activos en la capital. Con información de El Universal

Temas


Detenciones
Narcotráfico

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SSC

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manifestantes vestidos de blanco avanzan por el Centro Histórico de Saltillo, portando imágenes religiosas y pancartas con consignas en contra del Gobierno Federal durante la movilización de este sábado.

Saltillo: exige la llamada Gen Z seguridad y justicia por asesinato de Carlos Manzo
Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Manifestantes rompen la barricada durante protesta de la ‘Generación Z’ en la CDMX
Apoyarán particularmente jefas de familia que han sostenido hogares sin redes de seguridad ni ahorros para la vejez.

Sheinbaum impulsa la Pensión Mujeres Bienestar: ‘El próximo año nos va a ir mejor’
También reportaron que la funcionaria no tenía experiencia para el cargo y que tampoco había evidencia del título que presumía de doctora por el “Centro de Estudios de Posgrado en Derecho”, cursado en un solo año.

Renuncia funcionaria de la SCJN por ser exhibida de ser ‘influencer’ en su tiempo laboral
Cuerpos de palestinos no identificados devueltos por Israel son introducidos en un camión para su posterior entierro, en el hospital Nasser, en Jan Yunis, Gaza, el 14 de noviembre de 2025.

Israel devuelve cuerpos de 15 palestinos a Gaza, donde desplazados lidian con lluvias invernales
El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, llega a aguas del Caribe.

¿Qué es la operación ‘Lanza del Sur’ y por qué genera dudas?
Trump y su gobierno han insistido durante mucho tiempo en que los aranceles no aumentan los precios al consumidor. FOTO:

EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos de Alemania, Italia y Grecia.

Cuáles son los grupos ‘antifa’ europeos designados por Trump como grupos terroristas