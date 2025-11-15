Capturan a ‘El Kiko’, jefe de ‘Los Malportados’, ligado a homicidios y narcomenudeo

CDMX.- Brandon Suárez Aguilar, alias “El Kiko”, fue detenido en calles de la Ciudad de México por autoridades federales y capitalinas, quienes lo identifican como presunto líder de una célula de “Los Malportados” o “Cártel Nuevo Imperio”. El grupo es señalado por actividades de narcomenudeo, homicidio, extorsión, secuestro, despojo y robo en la capital, así como en el Estado de México, Morelos y Guerrero.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Billete de Lotería Nacional celebra el 87 Aniversario de la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado

De acuerdo con las autoridades, “El Kiko” también está vinculado al feminicidio de una mujer cometido en agosto de 2024 en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Tras el crimen, se liberó una orden de aprehensión en su contra.

Mediante trabajos de inteligencia, integrantes del Gabinete de Seguridad identificaron que Suárez Aguilar mantenía su movilidad en la misma colonia donde ocurrió el asesinato. Fue durante un patrullaje que se le ubicó y se ejecutó el mandamiento judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato

Un cruce de información posterior reveló que el detenido está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación por delitos contra la salud, asociación delictuosa, feminicidio, extorsión, delincuencia organizada y posesión de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.