Capturan a mujer por abandonar a su bebé en Ecatepec en 2025

La detención de una mujer relacionada con el abandono de un bebé ocurrido en 2025 en Ecatepec ha reavivado la atención sobre este caso. Elementos de la Policía Municipal lograron su captura tras un incidente vial, en el que también se le encontraron sustancias ilícitas entre sus pertenencias. Los hechos se registraron en el municipio de Ecatepec, específicamente en la comunidad de Santa Tomás Chiconautla, donde autoridades realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron una situación irregular que derivó en la detención.

Cómo ocurrió la detención De acuerdo con el reporte oficial, policías del Sector 11 acudieron a la calle Industrias tras el reporte de un choque vehicular. En el lugar, una pareja que viajaba en una camioneta alteraba el orden público y había impactado otros vehículos. Al realizar la inspección correspondiente, los elementos encontraron que la mujer portaba varias bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana. Por este motivo, se le informó que sería presentada ante el Ministerio Público por delitos contra la salud. Durante el procedimiento, los oficiales identificaron que la detenida, María del Carmen “N”, de 30 años, contaba con antecedentes relacionados con un caso de abandono infantil ocurrido meses antes.

El caso del bebé abandonado en 2025 El hecho se remonta a la madrugada del 9 de agosto de 2025, cuando un bebé de aproximadamente tres meses de edad fue localizado en la avenida Nacional, en la parte trasera de una pipa estacionada. De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría dejado al menor en ese punto. Durante su detención, reconoció ante los policías su participación en el abandono, señalando que observó cuando paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al bebé. El menor fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron que se encontraba sin lesiones y con signos vitales estables. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Las Américas para su valoración médica. Situación legal de la detenida Tras su identificación, las autoridades procedieron con el cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de abandono de menor. La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladada al penal de Chiconautla. Entre los cargos que enfrenta se encuentran: - Delitos contra la salud por posesión de sustancias - Abandono de menor - Posibles agravantes derivados de las condiciones del abandono Las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente, mientras se determina su situación jurídica.

Un caso que vuelve a generar preocupación Este caso ha generado nuevamente preocupación entre la ciudadanía, no solo por el abandono del menor, sino también por las condiciones en las que fue dejado. Aunque el bebé fue encontrado con vida y sin lesiones, el hecho evidencia la vulnerabilidad en la que pueden encontrarse menores en situaciones similares. Además, subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de atención, prevención y seguimiento en casos de abandono infantil, así como la intervención oportuna de las autoridades. La detención de la mujer marca un avance en el caso, pero también abre la conversación sobre la responsabilidad social y la necesidad de proteger a la infancia en contextos de riesgo.

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