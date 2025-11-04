Caso Plenitud: suman 129 cuerpos identificados y 86 denuncias por fraude contra responsables

    Caso Plenitud: suman 129 cuerpos identificados y 86 denuncias por fraude contra responsables
    Los responsables habrían incumplido con la entrega de restos humanos a familiares de personas fallecidas. /FOTO: ESPECIAL

La Fiscalía de Chihuahua informó que ya fueron entregados 118 cuerpos a sus familiares

CDMX.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este miércoles que la cifra de cuerpos identificados en el crematorio Plenitud ascendió a 129, luego de las labores realizadas por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y el Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz y la Seguridad de las Personas.

De acuerdo con el reporte oficial, 118 cuerpos ya fueron entregados a sus familias, tras ser plenamente identificados mediante estudios forenses y cotejos de ADN. Las autoridades informaron que la notificación se ha hecho de manera directa y acompañada de atención psicológica y asesoría jurídica a los deudos.

“Los trabajos de identificación y acompañamiento continuarán hasta garantizar que cada familia reciba la atención integral que requiere”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

La institución precisó que 86 familias interpusieron denuncias formales ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por el delito de fraude, en contra de quien o quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas en el funcionamiento del crematorio.

Las investigaciones apuntan a que el establecimiento operaba sin los permisos correspondientes y que los responsables habrían incumplido con la entrega de restos humanos a familiares de personas fallecidas, lo que derivó en el hallazgo de decenas de cuerpos almacenados indebidamente.

La FGE indicó que continuará con las diligencias ministeriales en coordinación con el CEAVE y Servicios Periciales, a fin de garantizar la transparencia en la identificación de las víctimas y la reparación del daño a las familias afectadas.

Este caso ha generado profunda indignación social, y el compromiso institucional es llegar hasta las últimas consecuencias contra quienes resulten responsables”, concluyó la dependencia. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

