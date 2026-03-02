Choque con el PT por reforma electoral: Sheinbaum dice que no debatirá y que la gente verá quién vota

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas del Partido del Trabajo (PT) contra la reforma electoral del Ejecutivo y aseguró que no se construirá un “partido de Estado”, al tiempo que confirmó que este lunes 2 de marzo por la tarde se enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados, tras una última revisión.

“Ya no voy a debatir con ellos, no vamos a partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al referirse al posicionamiento del PT en contra del proyecto.

Sheinbaum sostuvo que su propuesta mantiene la esencia de la distribución de las representaciones proporcionales y afirmó que su compromiso es presentar el proyecto. “Yo cumplo con la gente, y la gente sabrá quién votó a favor y en contra”, declaró.

El PT, por su parte, afirmó en un comunicado: “¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, y expresó su rechazo a lo que consideró un regreso a prácticas asociadas con el antiguo partido de Estado.

La titular del Ejecutivo insistió en que, a su juicio, “lo más importante es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo, no de los partidos políticos”, y señaló que el planteamiento central es que las candidaturas de representación proporcional no sean definidas por las dirigencias partidistas.

“Se mantiene la representación proporcional, pero ahora no es decidida la lista por partidos sino que va a voto popular”, reiteró, y añadió que la iniciativa también busca disminuir los costos asociados a la representación y a los procesos electorales.

En el mismo contexto, Sheinbaum criticó un desplegado firmado por Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y Jorge Alcocer, quienes se pronunciaron por preservar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “Todos, creación de Salinas de Gortari, todos (...). Es el mejor símbolo de lo que fue el PRIAN de Salinas de Gortari”, expresó.

“Los fantasmas del pasado regresaron”, agregó la presidenta, al insistir en que la discusión se dará en el Congreso una vez presentada formalmente la iniciativa.