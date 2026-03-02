Choque con el PT por reforma electoral: Sheinbaum dice que no debatirá y que la gente verá quién vota

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 2 marzo 2026
    Choque con el PT por reforma electoral: Sheinbaum dice que no debatirá y que la gente verá quién vota
    “Ya no voy a debatir con ellos, no vamos a partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso”, aseveró la Presidenta. CUARTOSCURO

Sheinbaum defendió que se mantiene la representación proporcional y que el cambio central es quién decide las listas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas del Partido del Trabajo (PT) contra la reforma electoral del Ejecutivo y aseguró que no se construirá un “partido de Estado”, al tiempo que confirmó que este lunes 2 de marzo por la tarde se enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados, tras una última revisión.

“Ya no voy a debatir con ellos, no vamos a partido de Estado jamás, si nosotros peleamos contra eso”, dijo la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, al referirse al posicionamiento del PT en contra del proyecto.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Las desconozco’... Zoé Robledo sobre las razones por las que Coahuila no forma parte del IMSS-Bienestar

Sheinbaum sostuvo que su propuesta mantiene la esencia de la distribución de las representaciones proporcionales y afirmó que su compromiso es presentar el proyecto. “Yo cumplo con la gente, y la gente sabrá quién votó a favor y en contra”, declaró.

El PT, por su parte, afirmó en un comunicado: “¡No permitiremos ningún retroceso democrático en México!”, y expresó su rechazo a lo que consideró un regreso a prácticas asociadas con el antiguo partido de Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Tatiana Clouthier anuncia aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027 con Morena

La titular del Ejecutivo insistió en que, a su juicio, “lo más importante es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo, no de los partidos políticos”, y señaló que el planteamiento central es que las candidaturas de representación proporcional no sean definidas por las dirigencias partidistas.

“Se mantiene la representación proporcional, pero ahora no es decidida la lista por partidos sino que va a voto popular”, reiteró, y añadió que la iniciativa también busca disminuir los costos asociados a la representación y a los procesos electorales.

TE PUEDE INTERESAR: Guerra se amplía a milicias con apoyo iraní, mientras aviones de Israel y EU golpean Irán

En el mismo contexto, Sheinbaum criticó un desplegado firmado por Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y Jorge Alcocer, quienes se pronunciaron por preservar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). “Todos, creación de Salinas de Gortari, todos (...). Es el mejor símbolo de lo que fue el PRIAN de Salinas de Gortari”, expresó.

“Los fantasmas del pasado regresaron”, agregó la presidenta, al insistir en que la discusión se dará en el Congreso una vez presentada formalmente la iniciativa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Partido Del Trabajo

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Epstein en guerra

Epstein en guerra
true

Las relaciones peligrosas del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus
Autoridades federales y estatales detuvieron en Michoacán a Gerardo “N”, alias “El Congo”, señalado por extorsión y homicidios en Uruapan.

Detienen en Michoacán a ‘El Congo’, presunto implicado en asesinato de Carlos Manzo y extorsión a productores
Coronaciones florales, algunas con mensajes retirados, llegaron al funeral de “El Mencho” en Guadalajara bajo vigilancia del Ejército y Guardia Nacional

Funeral de ‘El Mencho’ en Guadalajara: operativo militar y corona con forma de gallo marcan el velorio
El programa social insigna del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha iniciado su periodo de capacitaciones laborales.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para Jóvenes Construyendo el Futuro; será del 2 al 10 de marzo
El SAT confirmó la inmovilización de miles de cuentas bancarias en marzo de 2026. La medida afecta a clientes de BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca y todo el sistema financiero, como parte de procesos de fiscalización.

¿Por qué el SAT congela miles de cuentas en marzo 2026 de BBVA, Santander, Banamex, Banco Azteca y más bancos?
Reinas. Demi Moore y Jenna Ortega destacaron entre las mejor vestidas de la noche con apuestas elegantes y sofisticadas.

Elegancia y audacia: los looks más impactantes de los Actors Awards
Equipos de la Fórmula 1 ajustaron sus vuelos para llegar a tiempo al circuito en Melbourne.

FIA prioriza la seguridad ante conflicto en Medio Oriente rumbo al GP de Australia