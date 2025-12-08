Cinco muertos en 24 horas estremecen a Tabasco pese a discurso oficial de baja en homicidios

/ 8 diciembre 2025
    Cinco muertos en 24 horas estremecen a Tabasco pese a discurso oficial de baja en homicidios
    Pese a esta cadena de hechos violentos, el gobernador de Tabasco afirmó que existe una disminución de hasta 75% en la violencia durante el último año. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Los hechos se registraron en distintos puntos del estado durante el fin de semana, mientras el gobierno de Tabasco sostuvo que los homicidios mantienen una tendencia a la baja

PARAÍSO, TAB.- Al menos cinco personas ejecutadas fueron localizadas en un periodo menor a 24 horas en los municipios de Centro, Paraíso y Huimanguillo, en una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en Tabasco.

Durante la madrugada del domingo, dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Municipal, en el municipio de Centro. Horas después, en la colonia Gaviotas Sur, también en la capital del estado, se reportó un ataque armado contra un conductor, quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con testigos, el ruletero circulaba a bordo de la unidad marcada con el número económico 300, cuando fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de la Secundaria Técnica número 39, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

En otro hecho, durante el fin de semana fue reportado el asesinato de un hombre en el interior del bar “Sabor Tropical”, ubicado en el municipio de Paraíso. Testigos señalaron que un sujeto arribó a bordo de una motocicleta, ingresó al establecimiento y abrió fuego directamente contra la víctima, quien murió en el sitio.

Asimismo, en el municipio de Huimanguillo, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de tortura en la localidad de Francisco J. Santamaría, primera sección.

El cadáver fue hallado en un rancho dedicado a la plantación de hule, situado en el kilómetro 9 de la carretera Chontalpa–Malpaso. La víctima se encontraba en estado de descomposición, con las manos atadas y el rostro cubierto con una bolsa negra.

A un costado del cuerpo fue localizada una cartulina con un mensaje de advertencia dirigido a grupos delincuenciales contrarios, según informaron fuentes de seguridad. En todos los casos, los hechos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Pese a esta cadena de hechos violentos, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que los homicidios en la entidad mantienen una tendencia a la baja, al asegurar que existe una disminución de hasta 75% en la violencia durante el último año.

“Esta semana fue histórica, porque por primera vez tenemos un dígito de homicidios por semana, 1.1; anteriormente teníamos hasta casi cuatro homicidios diarios”, señaló el mandatario estatal, quien informó que el próximo viernes participará en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Protección Civil, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

