Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad

/ 11 noviembre 2025
    Claudia Sheinbaum: ‘No me va a pasar nada’; descarta ampliar su seguridad
    Afirmó que confía plenamente en su esquema de protección y que mantiene contacto directo con la gente pese a los recientes hechos de violencia. /FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su seguridad depende del equipo de ayudantía y no del gabinete de Seguridad

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que se siente segura con el equipo de ayudantía que la acompaña en sus giras y actividades públicas, pese a las recientes críticas tras el acoso que sufrió en calles de la capital y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal descartó aumentar su seguridad personal y subrayó que mantiene su compromiso de permanecer cerca de la ciudadanía.

“No me va a pasar nada. Tomamos la decisión de estar cerca de la gente y, si hay situaciones de riesgo, (existe) una alerta del CNI que dice si la Presidenta puede estar en riesgo en tal lugar. Bueno, entonces nos protegemos más en un lugar”, explicó.

Sheinbaum detalló que su esquema de resguardo está conformado por un grupo de ayudantía de Presidencia, no por personal del gabinete de Seguridad, y que únicamente en algunos traslados la acompaña a distancia un vehículo de la Guardia Nacional.

“El equipo que va conmigo no es del gabinete de Seguridad, es un equipo de ayudantía. Cuando salgo de la ciudad voy en un vehículo del equipo de Presidencia, y a veces va un vehículo de la Guardia Nacional a distancia para cuidarnos; ese es el protocolo”, precisó.

Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo ocurren luego de un incidente ocurrido en el Centro Histórico, donde un hombre -presuntamente en estado de ebriedad- se acercó de manera agresiva a la Presidenta mientras realizaba un recorrido público.

El episodio reavivó el debate sobre la seguridad presidencial, especialmente tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido hace una semana, hecho que provocó condenas de diversos sectores políticos y un reforzamiento de operativos en Michoacán. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

