CNDH acusa atención médica deficiente en penal federal de Durango; persona con cáncer murió

Noticias
/ 12 febrero 2026
    CNDH acusa atención médica deficiente en penal federal de Durango; persona con cáncer murió
    Hacen señalamientos sobre expedientes clínicos incompletos, desabasto y ausencia de cuidados paliativos documentados. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Cáncer

CDMX

CNDH

Una recomendación por muerte en reclusión pone bajo revisión los protocolos de salud en un penal federal

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) por la atención médica brindada a una persona privada de la libertad, cuya deficiencia, señaló, derivó en su fallecimiento.

En un comunicado, la CNDH informó que constató omisiones en la atención médica otorgada en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14 “CPS Durango” a una persona con cáncer terminal, quien murió mientras se encontraba bajo custodia.

Tras la investigación, el organismo acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la muerte digna, en agravio de la víctima; así como al derecho de acceso a la información en materia de salud, en perjuicio de la persona fallecida y de otras tres.

La CNDH indicó que en septiembre de 2022 atendió una queja en la que se refirió que la víctima fue diagnosticada en marzo de 2020 como portadora de una bacteria y que no recibió atención adecuada, lo que complicó su estado y derivó en un cáncer gástrico.

El organismo señaló que, ante la atención deficiente en el centro penitenciario, un médico particular emitió el diagnóstico sobre el padecimiento gastrointestinal. Añadió que, aunque la persona fue atendida por cinco médicos penitenciarios, se le proporcionó un manejo clínico que calificó como inadecuado.

La Comisión precisó que entre abril de 2021 y febrero de 2022 no existen notas clínicas, por lo que infirió omisiones en la atención y falta de seguimiento en ese periodo. Además, señaló que, mientras la víctima se encontraba en el área médica del Cefereso, no se le suministró medicamento debido al desabasto.

La CNDH agregó que la autoridad penitenciaria no acreditó supervisión periódica para aliviar el sufrimiento y prevenir el agravamiento de la enfermedad terminal, ni evidencia de apoyo psicológico, tanatológico u otros cuidados integrales.

Por ello, solicitó al titular del OADPRS garantizar el acceso de las víctimas indirectas a la reparación integral del daño, así como otorgar atención psicológica y/o tanatológica. También pidió un proceso formativo para personal del área médica y la organización de un equipo multidisciplinario que establezca rutas de atención integral y, en su caso, paliativa para personas con enfermedades terminales, además de incorporar estos casos en las sesiones mensuales donde se revisan asuntos médicos relevantes.

