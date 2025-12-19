CNDH denuncia ataques mediáticos y rechaza señalamientos sobre falta de autonomía

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, denunció ser blanco de ataques provenientes de “grupos de presión mediática” y de supuestas organizaciones defensoras que, afirmó, buscan desacreditar su trabajo y utilizar a la institución como un instrumento contra los procesos de transformación del país.

En una “nota aclaratoria” de siete cuartillas, emitida en respuesta a análisis y señalamientos sobre el alcance de sus recomendaciones, la CNDH sostuvo que dichos ataques provienen de actores que “se adueñaron del país por décadas” y que ahora aspiran a regresar al poder mediante estrategias de desestabilización y “golpismo blando”.

El organismo señaló que la oleada de críticas se intensificó tras la entrega del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos, el cual contrastó con lo que calificó como reconocimientos “clientelares y selectivos” otorgados en el pasado, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos concedido en su momento a Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro.

En el pronunciamiento, la CNDH rechazó los señalamientos que calificó como reiterativos, en los que se le acusa de no ser un organismo autónomo y de estar “al servicio del poder”, y defendió que su trabajo se realiza de manera objetiva y articulada como parte del Estado mexicano.

Asimismo, criticó un análisis elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización dirigida por María Amparo Casar, al considerar que responde a “filias políticas y económicas” que buscan desacreditar, sin éxito, la labor de la Comisión.

La CNDH aseguró que durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra se ha registrado un avance en la emisión, seguimiento y cumplimiento de recomendaciones, y afirmó que en 2025 se han concluido 258 recomendaciones, de las cuales 169 se cumplieron totalmente y 89 de manera parcial.

En ese contexto, sostuvo que es falso que se hayan emitido menos recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que, por el contrario, este tipo de violaciones han ido en descenso en los últimos seis años.

El organismo defendió que se dejó atrás un modelo de CNDH con únicamente fuerza moral para dar paso a un esquema con mayor capacidad de exigencia y sanción, y reiteró que continuará colocando a las víctimas y al pueblo de México en el centro de su labor. Con información de El Universal