CNDH denuncia ataques mediáticos y rechaza señalamientos sobre falta de autonomía

Noticias
/ 19 diciembre 2025
    CNDH denuncia ataques mediáticos y rechaza señalamientos sobre falta de autonomía
    Rechazan acusaciones de no ser un organismo autónomo y de estar “al servicio del poder”. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Ataques

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CNDH

En un documento de respuesta institucional, el organismo defensor de derechos humanos fijó postura frente a análisis externos y defendió los resultados de su gestión reciente

CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, denunció ser blanco de ataques provenientes de “grupos de presión mediática” y de supuestas organizaciones defensoras que, afirmó, buscan desacreditar su trabajo y utilizar a la institución como un instrumento contra los procesos de transformación del país.

En una “nota aclaratoria” de siete cuartillas, emitida en respuesta a análisis y señalamientos sobre el alcance de sus recomendaciones, la CNDH sostuvo que dichos ataques provienen de actores que “se adueñaron del país por décadas” y que ahora aspiran a regresar al poder mediante estrategias de desestabilización y “golpismo blando”.

TE PUEDE INTERESAR: En octubre, cae 14 por ciento valor de producción anual de empresas constructoras en México: Inegi

El organismo señaló que la oleada de críticas se intensificó tras la entrega del Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos, el cual contrastó con lo que calificó como reconocimientos “clientelares y selectivos” otorgados en el pasado, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos concedido en su momento a Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro.

En el pronunciamiento, la CNDH rechazó los señalamientos que calificó como reiterativos, en los que se le acusa de no ser un organismo autónomo y de estar “al servicio del poder”, y defendió que su trabajo se realiza de manera objetiva y articulada como parte del Estado mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa de García Luna apela fallo en Corte de NY; acusan juicio ‘irremediablemente contaminado’

Asimismo, criticó un análisis elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización dirigida por María Amparo Casar, al considerar que responde a “filias políticas y económicas” que buscan desacreditar, sin éxito, la labor de la Comisión.

La CNDH aseguró que durante la gestión de Rosario Piedra Ibarra se ha registrado un avance en la emisión, seguimiento y cumplimiento de recomendaciones, y afirmó que en 2025 se han concluido 258 recomendaciones, de las cuales 169 se cumplieron totalmente y 89 de manera parcial.

TE PUEDE INTERESAR: INM denuncia ante la FGR a agentes migratorios por actos irregulares contra connacionales

En ese contexto, sostuvo que es falso que se hayan emitido menos recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y aseguró que, por el contrario, este tipo de violaciones han ido en descenso en los últimos seis años.

El organismo defendió que se dejó atrás un modelo de CNDH con únicamente fuerza moral para dar paso a un esquema con mayor capacidad de exigencia y sanción, y reiteró que continuará colocando a las víctimas y al pueblo de México en el centro de su labor. Con información de El Universal

Temas


Ataques

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CNDH

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los regalotes de la 4T

Los regalotes de la 4T
true

Mirador 19/12/2025
Buscan reducir desigualdades históricas mediante el acceso universal a los programas de bienestar.

La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar
Final. La ex directiva solicitó el divorcio de manera oficial a mediados de agosto, ante un tribunal de Portsmouth, New Hampshire.

¡Le tocó hablar! Se sincera ex ejecutiva ‘infiel’ por concierto de Coldplay
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que es fundamental identificar los riesgos que deben estar cubiertos al contratar un seguro de auto.

CONDUSEF: Esto debes considerar al comprar un seguro vehicular en 2026
Los precios por acción de Volaris en BMV se alzaron aproximadamente en la misma proporción que en la NYSE (Bolsa de Nueva York).

Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas
El Poder Judicial de Jalisco confirmó que fue admitida la demanda presentada por Christian Nodal contra Cazzu por temas de custodia, convivencia y pensión alimenticia de su hija, cuya notificación en Argentina se realizará mediante carta rogatoria durante 2026.

Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu; notificación se realizará en 2026 por vía diplomática
Rafael Márquez comenzará su etapa como técnico del Tri en 2026 con un cuerpo técnico integrado por Vidal Paloma, Andrés Guardado y Alfredo Talavera, de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Rafael Márquez arma su cuerpo técnico para el Tri rumbo al 2030: ¿quiénes lo integrarán?