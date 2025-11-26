‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas

CDMX.- Luego de presentar el proyecto de la supercomputadora “Coatlicue”, considerada la más grande de carácter público en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este sistema será una herramienta clave para combatir la evasión fiscal y modernizar las aduanas del país.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal reconoció que México carece actualmente de la infraestructura necesaria para procesar grandes volúmenes de información gubernamental, lo que limita la supervisión eficaz de importaciones, exportaciones y operaciones fiscales.

Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas, procesos que hoy se realizan de forma fragmentada y, en muchos casos, en soportes físicos. “No tenemos la capacidad de cómputo para procesar; hoy, por ejemplo, el papel que trae el SAT y el papel que traen aduanas no se cruzan, cada uno lo trae en papel y es físico”, señaló.

De acuerdo con la Presidenta, este rezago tecnológico abre espacios a irregularidades y dificulta el control integral de las operaciones comerciales. Con la nueva supercomputadora, dijo, será posible automatizar el intercambio de información de todos los contribuyentes, importadores y exportadores.

“Para poder cruzar toda esa información de todos los importadores, todos los exportadores entre el SAT y aduanas, de tal manera que todo sea automático”, puntualizó al referirse al impacto que tendrá el nuevo sistema en los procesos fiscales.

Sheinbaum agregó que la capacidad de análisis de “Coatlicue” no se limitará al ámbito tributario, sino que también fortalecerá sectores estratégicos como la salud pública, al permitir un procesamiento más ágil de censos e indicadores clínicos. “Para salud, para poder saber con los censos de salud si hay problemas de diabetes más en una zona que en otra, poder procesar la información”, explicó.

La Mandataria subrayó que la supercomputadora será totalmente pública, aunque podrá ser utilizada por empresas privadas mediante el pago por tiempo de procesamiento, lo que permitirá generar ingresos para su propio sostenimiento. “No queremos que sea una supercomputadora privada. Es una supercomputadora del pueblo de México, pública; si un privado quiere usar la supercomputadora, va a tener que comprar el procesamiento de datos”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que este proyecto colocará a México como líder regional en tecnología de datos en un plazo aproximado de dos años. “Es una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina. Nos colocaríamos en un nivel de procesamiento de datos de vanguardia”, concluyó. Con información de El Universal