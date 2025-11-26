‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    ‘Coatlicue’, la apuesta del gobierno para cerrar el paso a la evasión y a las irregularidades en aduanas
    Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria. /FOTO: CUARTOSCURO

COMPARTIR

TEMAS


Tecnología

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La nueva supercomputadora pública busca transformar la fiscalización, el control aduanero y el análisis de información estratégica del Estado mexicano

CDMX.- Luego de presentar el proyecto de la supercomputadora “Coatlicue”, considerada la más grande de carácter público en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este sistema será una herramienta clave para combatir la evasión fiscal y modernizar las aduanas del país.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal reconoció que México carece actualmente de la infraestructura necesaria para procesar grandes volúmenes de información gubernamental, lo que limita la supervisión eficaz de importaciones, exportaciones y operaciones fiscales.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo en Iguala: detienen a tres presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas

Sheinbaum explicó que “Coatlicue” permitirá automatizar y cruzar en tiempo real los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas, procesos que hoy se realizan de forma fragmentada y, en muchos casos, en soportes físicos. “No tenemos la capacidad de cómputo para procesar; hoy, por ejemplo, el papel que trae el SAT y el papel que traen aduanas no se cruzan, cada uno lo trae en papel y es físico”, señaló.

De acuerdo con la Presidenta, este rezago tecnológico abre espacios a irregularidades y dificulta el control integral de las operaciones comerciales. Con la nueva supercomputadora, dijo, será posible automatizar el intercambio de información de todos los contribuyentes, importadores y exportadores.

TE PUEDE INTERESAR: Eliminada en 91% la plaga de gusano barrenador en México, a un año de detectarse el primer rebrote

“Para poder cruzar toda esa información de todos los importadores, todos los exportadores entre el SAT y aduanas, de tal manera que todo sea automático”, puntualizó al referirse al impacto que tendrá el nuevo sistema en los procesos fiscales.

Sheinbaum agregó que la capacidad de análisis de “Coatlicue” no se limitará al ámbito tributario, sino que también fortalecerá sectores estratégicos como la salud pública, al permitir un procesamiento más ágil de censos e indicadores clínicos. “Para salud, para poder saber con los censos de salud si hay problemas de diabetes más en una zona que en otra, poder procesar la información”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Frenan progreso social en México fallas en educación, salud y seguridad

La Mandataria subrayó que la supercomputadora será totalmente pública, aunque podrá ser utilizada por empresas privadas mediante el pago por tiempo de procesamiento, lo que permitirá generar ingresos para su propio sostenimiento. “No queremos que sea una supercomputadora privada. Es una supercomputadora del pueblo de México, pública; si un privado quiere usar la supercomputadora, va a tener que comprar el procesamiento de datos”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum sostuvo que este proyecto colocará a México como líder regional en tecnología de datos en un plazo aproximado de dos años. “Es una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina. Nos colocaríamos en un nivel de procesamiento de datos de vanguardia”, concluyó. Con información de El Universal

Temas


Tecnología

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025