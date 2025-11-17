Sheinbaum presume récord histórico: más de 18 millones reciben apoyos del Bienestar

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este lunes los avances en los Programas y Pensiones del Bienestar, correspondientes al último bimestre del año. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal dio paso a los titulares de Bienestar, Trabajo y Educación para detallar el alcance histórico de estas iniciativas sociales.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que 13.5 millones de personas adultas mayores reciben su pensión, lo que en el último bimestre representa una inversión de 82 mil millones de pesos. La funcionaria destacó que, sumando los distintos programas, “ya llegamos a 18 millones 494 mil beneficiarios”, la cifra más alta registrada en la historia de la política social federal.

Montiel señaló que en noviembre y diciembre se dispersarán 99 mil millones de pesos en apoyos bimestrales. Subrayó que el programa Mujeres Bienestar avanza con fuerza: desde enero se incorporó a mujeres de 63 y 64 años, alcanzando un millón de beneficiarias, y ahora se sumarán casi dos millones más de 60, 61 y 62 años, para un total de 2 millones 982 mil mujeres.

Explicó que en este bimestre comenzarán a cobrar las nuevas derechohabientes, con una inversión de 8 mil 445 millones de pesos. La secretaria detalló que aproximadamente tres millones de mujeres están integradas al programa, y aquellas registradas en agosto recibirán su depósito entre el 18 y 21 de noviembre.

Otros programas también mostraron crecimiento. Un millón 614 mil personas con discapacidad reciben su apoyo bimestral, con una inversión acumulada de 5 mil 182 millones de pesos. Además, 256 mil menores son atendidos por el programa Madres Trabajadoras, mientras que Sembrando Vida beneficia a 409 mil sembradores.

Por su parte, Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, informó que Jóvenes Construyendo el Futuro ha atendido a 3 millones 423 mil jóvenes entre 2019 y 2025, de los cuales 58% son mujeres y 42% hombres. Aseguró que siete de cada diez egresados logran incorporarse al mercado laboral y destacó que la inversión social acumulada en este programa asciende a 158 mil millones de pesos en siete años.

En el ámbito educativo, el secretario Mario Delgado resaltó que las becas para estudiantes de todos los niveles alcanzan a más de 13 millones de beneficiarios. Este apoyo, dijo, se ha convertido en uno de los pilares de la política educativa nacional.

La presidenta Sheinbaum cerró asegurando que estos programas constituyen un compromiso permanente con las familias mexicanas y que su gobierno mantendrá la expansión de apoyos como parte central del Plan Nacional de Bienestar. Con información de El Universal