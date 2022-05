Como no voy a saludar a la mamá del ‘Chapo’: AMLO responde a polémica por ignorar a mujer en BC

“Voy yo a una gira y ella (María Consuelo) baja a encontrarme junto con otros, es un acto público, entonces imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal, en mi imagen”, recordó AMLO .

De acuerdo con medios locales, la mujer se acercó a la camioneta del Presidente con el objetivo de pedir justicia para su hijo quien se encuentra detenido, sin embargo, López Obrador la ignoró.

NO FUERA LA MAMÁ DEL ‘CHAPO’, USUARIOS REPROCHAN COMPORTAMIENTO DE AMLO

La situación inmediatamente causó molestia, y fue comparada con la vez que el presidente se acercó a la camioneta donde viajaba la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín “Chapo” Guzmán, para saludarla, mientras realizaba una visita en la ciudad de Badiraguato, en Sinaloa.

“No fuera la mamá del Chapo”, “Esta señora no es la mamá de El Chapo... Y se sabe, porque López no solo no se bajó de su vehículo para saludarla, si no que ni siquiera bajo la ventana para escucharla”, escribieron algunos usuarios en redes sociales.