‘Como si un partido se llamara AMLO’: Sheinbaum va al Tribunal por siglas ‘CSP’ en nuevo partido

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 20 febrero 2026
    ‘Como si un partido se llamara AMLO’: Sheinbaum va al Tribunal por siglas ‘CSP’ en nuevo partido
    La Presidencia abrió un frente jurídico para frenar el uso de siglas asociadas a Claudia Sheinbaum en el registro de un nuevo partido. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Tribunales

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

El caso escalará a instancias electorales mientras se define si procede la denominación ante el INE

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el uso de las iniciales de su nombre, “CSP”, para la conformación del partido político Construyendo Sociedades de Paz, y afirmó que ya se inició una ruta legal para impugnarlo.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero, realizada en la XII región militar de Irapuato, la mandataria señaló que la Consejería Jurídica de Presidencia presentó una queja por el uso de esas siglas.

TE PUEDE INTERESAR: Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial

“O sea, es que cómo una organización lleva las siglas de la Presidenta. Entonces por eso presentó la Consejería esta solicitud, pues vamos a ver ahora en el Tribunal”, declaró.

Sheinbaum sostuvo que el planteamiento es evitar que una organización en proceso de registro utilice un nombre o siglas que se asocien a una persona en funciones públicas, en el marco de la revisión correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum urge a digitalizar registros forenses y acelerar identificación genética de restos humanos

“Mis siglas no son tan conocidas ¿No?, pero imagínense que un partido político se llamara ‘AMLO’. ¡Pues como CSP! No se puede usar el nombre de una persona”, afirmó.

La presidenta reiteró que la Consejería Jurídica de Presidencia buscará agotar las vías legales para impedir el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con las siglas “CSP”.

Indicó que el tema quedará sujeto a lo que determinen las instancias competentes, una vez que se analice la solicitud y el procedimiento relacionado con el nombre planteado para ese partido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tribunales

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


INE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Realidad altheriada

Realidad altheriada
true

Personajes de Santiago
Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica
El calendario laboral de México ya tiene definido el descanso obligatorio de marzo 2026. Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21, la ley establece que el feriado oficial se recorra.

¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo
Las enfermedades autoinmunes pueden manifestarse con síntomas comunes que muchas personas ignoran. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune
El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto.

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión.

Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League