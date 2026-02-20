‘Como si un partido se llamara AMLO’: Sheinbaum va al Tribunal por siglas ‘CSP’ en nuevo partido

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el uso de las iniciales de su nombre, “CSP”, para la conformación del partido político Construyendo Sociedades de Paz, y afirmó que ya se inició una ruta legal para impugnarlo.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 20 de febrero, realizada en la XII región militar de Irapuato, la mandataria señaló que la Consejería Jurídica de Presidencia presentó una queja por el uso de esas siglas.

“O sea, es que cómo una organización lleva las siglas de la Presidenta. Entonces por eso presentó la Consejería esta solicitud, pues vamos a ver ahora en el Tribunal”, declaró.

Sheinbaum sostuvo que el planteamiento es evitar que una organización en proceso de registro utilice un nombre o siglas que se asocien a una persona en funciones públicas, en el marco de la revisión correspondiente.

“Mis siglas no son tan conocidas ¿No?, pero imagínense que un partido político se llamara ‘AMLO’. ¡Pues como CSP! No se puede usar el nombre de una persona”, afirmó.

La presidenta reiteró que la Consejería Jurídica de Presidencia buscará agotar las vías legales para impedir el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con las siglas “CSP”.

Indicó que el tema quedará sujeto a lo que determinen las instancias competentes, una vez que se analice la solicitud y el procedimiento relacionado con el nombre planteado para ese partido.