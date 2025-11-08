Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan

NURIO, MICH.- La comunidad indígena de Nurio emitió un comunicado oficial para deslindarse de la familia del joven identificado como autor del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En el escrito, las autoridades comunales afirmaron que no mantienen vínculo alguno con el agresor -ni lo conocen- y precisaron que cumple ninguno de los requisitos para considerarse miembro de la comunidad: nacer y radicar ahí, asistir a reuniones, participar en labores comunitarias y realizar aportaciones económicas periódicas.

Aunque reconocieron que el abuelo paterno del joven, de nombre Luis Ubaldo, era originario de Nurio, aclararon que éste se trasladó desde temprana edad a la cabecera municipal de Paracho, donde formó su familia, cortando así la relación directa con la comunidad.

La fiscalía estatal identificó al adolescente como presunto autor material del homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan. Su familia reclamó el cuerpo, lo que derivó en el pronunciamiento de Nurio.

El deslinde se produce en un contexto de gran presión social y mediática por el asesinato del edil, lo que ha llevado a que autoridades federales y estatales refuercen las investigaciones y posibles vínculos del crimen con grupos delictivos.

La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio. “No es de Nurio y, por tanto, no asumimos responsabilidad alguna sobre sus hechos”, indica el comunicado. Con información de Agencias