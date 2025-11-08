Operativos en penales de Sinaloa revelan celulares, puntas y drogas dentro de las celdas

CULIACÁN, SIN.- Las autoridades estatales y federales reforzaron los operativos de revisión en los centros penitenciarios de Culiacán y Los Mochis, donde en menos de 48 horas se aseguraron instrumentos punzocortantes, drogas, celulares, cargadores, memorias USB y hasta módems de internet.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la primera inspección en el penal de Culiacán derivó en el decomiso de 12 cargadores para teléfonos, 10 celulares, tres bolsas con polvo blanco, tres con hierba verde presuntamente marihuana, un cuchillo y un desarmador.

Pocas horas después se llevó a cabo un segundo operativo, esta vez con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, que resguardaron el perímetro del reclusorio. Durante esta nueva revisión se localizaron 22 puntas metálicas, 12 teléfonos celulares, siete cargadores, cuatro objetos contundentes, dos pipas hechizas y una memoria USB.

En la ciudad de Los Mochis, en el penal de Goros, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional encontraron 19 puntas, siete desarmadores, cinco parrillas, cuatro cajas para cargadores, cuatro cuchillos, dos tijeras, dos auriculares, dos celulares, una varilla, una segueta, un radio y una memoria USB.

Los artículos fueron decomisados y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras que los custodios revisados durante los operativos quedaron bajo observación interna para descartar posibles actos de complicidad.

Según reportes de las autoridades, los hallazgos recientes superan los decomisos realizados la semana anterior, cuando se aseguraron cinco bolsas con polvo blanco con características de cocaína, cuatro celulares, trece puntas y cuatro cargadores.

Las inspecciones se enmarcan en el operativo permanente de control y supervisión en penales del estado, impulsado tras denuncias por ingreso de sustancias prohibidas y presunta corrupción interna.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que estas acciones se mantendrán de manera aleatoria y conjunta con las fuerzas federales, con el objetivo de prevenir hechos violentos, riñas o fugas, así como garantizar la seguridad del personal y los internos. Con información de El Universal