Con caída de inversión pública, SGM abre la puerta a privados para exploración minera

CDMX.- La inversión pública en exploración minera registrará en 2025 una caída de 7.8% respecto al año anterior, de acuerdo con las proyecciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Para 2026, el presupuesto previsto se mantendrá en los mismos niveles, lo que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abrir espacios a la participación privada en esta actividad.

En el marco de la XXXVI Convención Internacional Minera 2025, la directora general del SGM, Flor de María Harp Iturribarría, aseguró que la incorporación del sector privado es viable, siempre que se establezcan reglas claras. “Regresar los privados a la exploración debe ser bajo ciertas reglas que los privados pudieran decidir y así se pudiera hacer una combinación”, expresó.

La funcionaria explicó que la exploración minera es una actividad exclusiva del gobierno federal y del SGM. No obstante, indicó que en situaciones donde el organismo carece de equipo de perforación, se recurre a la subcontratación de empresas especializadas. Señaló que, además del financiamiento, es necesario contar con personal altamente capacitado, recurso que -dijo- es difícil de encontrar en México.

Para 2025, el presupuesto del SGM se ubicó en mil 278 millones de pesos, por debajo de los mil 386 millones ejercidos en 2024. Este recorte ha generado preocupación entre especialistas y representantes del sector minero, quienes consideran insuficientes los recursos asignados para el potencial mineral del país.

Rubén de Jesús del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), sostuvo que el SGM requiere una inversión mucho mayor. Recordó que el pasado 21 de agosto la Secretaría de Economía anunció nuevas exploraciones en Sonora, Sinaloa, Durango y el Estado de México, decisión que celebró, aunque advirtió sobre los límites presupuestales.

“El Servicio Geológico Mexicano tiene técnicos y profesionistas muy preparados y capaces, pero un presupuesto insuficiente para el potencial mineral de México”, señaló Del Pozo Mendoza. Añadió que el impulso a minerales críticos y estratégicos dependerá del fortalecimiento financiero y operativo del organismo.

Las declaraciones de ambos funcionarios reavivaron el debate en torno a la necesidad de replantear el modelo de exploración minera en el país y evaluar si la participación privada permitiría ampliar la capacidad técnica y acelerar los proyectos en curso. Con información de El Universal