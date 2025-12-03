Con ‘moche’ a uniformados, franeleros burlan la ley en pleno corazón de la capital

CDMX.- A casi cuatro meses de que entrara en vigor la reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México —que castiga con hasta 36 horas de arresto inconmutable a quienes aparten o cobren por espacios de la vía pública—, el oficio de los franeleros continúa vigente en al menos cuatro alcaldías de la capital, gracias a presuntos sobornos a elementos de seguridad.

Según un reportaje de Excélsior, en recorridos efectuados entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre se documentó la presencia de franeleros en zonas comerciales, de restaurantes, hospitales y mercados de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza.

En un video difundido por vecinos de la colonia Roma se observa a un franelero entregando un “moche” a un policía, acción que, según testimonios recabados por este diario, forma parte de un modus operandi: a cambio de cuotas, los uniformados omiten su detención o liberan espacios que informalmente monopolizan.

Un trabajador de esta actividad, quien prefirió mantener su anonimato, relató: “Una vez me sacaron 600 (pesos)”, indicando que esa fue la cuota entregada durante un operativo.

Este testimonio, junto con los registros del medio, revelan que la reforma legal no ha logrado erradicar la presencia de franeleros, quienes alegan que su sustento depende de este ingreso. Uno dijo sentirse “asolado” por los cambios recientes, ya que teme no encontrar otra fuente de empleo.

De acuerdo con vecinos y organizaciones civiles, en algunas zonas la presencia de valet-parking informal también se combina con la actividad de franeleros, lo que complica aún más el control del espacio público y genera una percepción de impunidad.

Por su parte, aunque la reforma prevista que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE) promueva empleos dignos para quienes tradicionalmente realizan esta labor, muchos franeleros consultados afirmaron ignorar cualquier oferta laboral formal o programa de regularización.

En tanto, vecinas y vecinos de las zonas afectadas han exigido mayores acciones de las autoridades locales. Denuncian que estos arreglos entre franeleros y policías no solo violan la ley, sino que perpetúan un sistema de informalidad y corrupción, además de afectar el derecho al libre tránsito en la vía pública. Con información de Excélsior