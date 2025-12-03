Con ‘moche’ a uniformados, franeleros burlan la ley en pleno corazón de la capital

Noticias
/ 3 diciembre 2025
    Con ‘moche’ a uniformados, franeleros burlan la ley en pleno corazón de la capital
    El oficio de los franeleros continúa vigente en al menos cuatro alcaldías de la capital, gracias a presuntos sobornos a elementos de seguridad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Corrupción

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sspc

A pesar de las nuevas sanciones, el oficio de apartar lugares sigue vigente gracias a sobornos a agentes de seguridad, según testimonios y reportes recientes

CDMX.- A casi cuatro meses de que entrara en vigor la reforma a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México —que castiga con hasta 36 horas de arresto inconmutable a quienes aparten o cobren por espacios de la vía pública—, el oficio de los franeleros continúa vigente en al menos cuatro alcaldías de la capital, gracias a presuntos sobornos a elementos de seguridad.

Según un reportaje de Excélsior, en recorridos efectuados entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre se documentó la presencia de franeleros en zonas comerciales, de restaurantes, hospitales y mercados de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Venustiano Carranza.

TE PUEDE INTERESAR: Suman denuncias por desfalco millonario en unión ganadera de Yucatán

En un video difundido por vecinos de la colonia Roma se observa a un franelero entregando un “moche” a un policía, acción que, según testimonios recabados por este diario, forma parte de un modus operandi: a cambio de cuotas, los uniformados omiten su detención o liberan espacios que informalmente monopolizan.

Un trabajador de esta actividad, quien prefirió mantener su anonimato, relató: “Una vez me sacaron 600 (pesos)”, indicando que esa fue la cuota entregada durante un operativo.

TE PUEDE INTERESAR: Godoy promete que no habrá impunidad ni persecución política durante su gestión de la FGR

Este testimonio, junto con los registros del medio, revelan que la reforma legal no ha logrado erradicar la presencia de franeleros, quienes alegan que su sustento depende de este ingreso. Uno dijo sentirse “asolado” por los cambios recientes, ya que teme no encontrar otra fuente de empleo.

De acuerdo con vecinos y organizaciones civiles, en algunas zonas la presencia de valet-parking informal también se combina con la actividad de franeleros, lo que complica aún más el control del espacio público y genera una percepción de impunidad.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia debate de Ley de Aguas en la Cámara de Diputados como asunto de ‘urgente resolución’

Por su parte, aunque la reforma prevista que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX (STyFE) promueva empleos dignos para quienes tradicionalmente realizan esta labor, muchos franeleros consultados afirmaron ignorar cualquier oferta laboral formal o programa de regularización.

En tanto, vecinas y vecinos de las zonas afectadas han exigido mayores acciones de las autoridades locales. Denuncian que estos arreglos entre franeleros y policías no solo violan la ley, sino que perpetúan un sistema de informalidad y corrupción, además de afectar el derecho al libre tránsito en la vía pública. Con información de Excélsior

Temas


Corrupción

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Sspc

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal