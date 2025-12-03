Inicia debate de Ley de Aguas en la Cámara de Diputados como asunto de ‘urgente resolución’

El pleno de la Cámara de Diputados inició con el debate de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, pese a que el dictamen se avaló a las 11:00 de la mañana de este miércoles. El asunto fue subido como “de urgente resolución”.

Al inicio de la sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, pidió al pleno aprobar en votación económica el acuerdo avalado previamente en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para modificar el orden del día y subir el mencionado proyecto.

Lo anterior, generó inconformidad por parte de diputados de oposición, quienes aseguraron que no había mayoría guinda y el acuerdo no debía ser aprobado.

TE PUEDE INTERESAR: Agricultores bloquean puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez por Ley de Aguas

“No siempre las mayorías tienen la razón, y hay muchos ejemplos en la historia, no había mayoría”, declaró el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la cámara baja, Rubén Moreira, quien denunció que en el pleno no había mayoría de Morena para aprobar el acuerdo.

En respuesta, el diputado Guillermo Santiago, dijo que nunca hubo duda de la votación: “Aquí no estamos para contentillo de una oposición que no ubica su lugar y cuántos diputados tiene, la mayoría la tiene la cuarta transformación y hay constancia de ello”.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, calificó de “lamentable” que el debate iniciara con conflictos, y solicitó que la votación se realizara por tablero.

Por lo anterior, se pidió votar la modificación al orden del día a través del sistema electrónico, cuyos resultados fueron 312 sufragios a favor y 121 abstenciones, por lo que el acuerdo quedó avalado.

Se prevé que el debate de dicha reforma se prolongue hasta la noche de este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR: Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves

APRUEBAN DICTAMEN EN COMISIONES

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

A lo que legisladores emitieron 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, por lo que el dictamen pasó al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y respectiva votación.

“Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. El dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados”, se leyó tras la votación.

TE PUEDE INTERESAR: Productores mantienen protestas en carreteras contra reforma a la Ley de Aguas Nacionales

¿QUÉ ES LA LEY DE AGUAS NACIONALES?

La Ley de Aguas, de acuerdo con el Gobierno Federal de México, son cambios necesarios para el reparto justo del líquido vital, reforma de la cual ha estado en contra el sector agrícola.

Establece que: no se permitirá las transmisiones de derechos de agua entre particulares; se perseguirán delitos como el robo de agua, el cual no estaba tipificado en la norma de 1992; y se revisarán las concesiones actuales al encontrarse irregularidades.

Sin embargo, se han planteado modificaciones respecto a la propuesta presidencial, como el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de agua para uso personal y doméstico sin fines de lucro; el retiro de concesiones a grandes usuarios que no paguen derechos; tipificación de la contaminación de agua como delito contra la salud y priorizar el derecho humano del acceso al vital líquido.