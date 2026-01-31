Constructoras ven peor clima para invertir: indicador se hunde y toca mínimo desde 2021

CDMX.- El ánimo de los empresarios dedicados a la construcción registró su peor nivel en casi un lustro, al ubicarse en 45 puntos el indicador de confianza empresarial del sector durante diciembre, de acuerdo con la más reciente encuesta mensual levantada por el Inegi.

El sondeo, aplicado a constructoras con al menos 100 personas ocupadas, reportó que se trata del nivel más bajo desde abril de 2021, en un cierre de año marcado por una lectura más negativa sobre el entorno para el sector.

En particular, la percepción sobre el momento adecuado para invertir cayó a 17.8 puntos; el índice sobre la situación económica presente del país bajó a 44.2 unidades y el correspondiente al futuro de la producción nacional se colocó en 54.9 puntos.

En el plano corporativo, el indicador que monitorea la situación económica presente de las constructoras se ubicó en 49.2 puntos, mientras que la visión a futuro alcanzó 60.2 unidades, lo que reflejó una lectura mixta entre el estado actual del negocio y las expectativas.

En declaraciones citadas, el economista en jefe de HSBC México, José Carlos Sánchez, advirtió que los principales riesgos para la economía mexicana siguen ligados a la construcción y que una desaceleración podría impactar a otras industrias, como ocurrió en 2025.

En contraste, analistas de Banorte estimaron que la aceleración de obras de construcción y remodelación asociadas al Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, así como esfuerzos para aprovechar la derrama del evento en otros destinos, pueden impulsar la recuperación de la inversión en la primera mitad de 2026.

Desde esa lectura, señalaron como determinantes el gasto presupuestado del gobierno para capital en infraestructura y la formalización de reglas para inversión mixta en proyectos gubernamentales, como condiciones que podrían incidir en el ritmo de obras durante el año.

En el panorama general, expertos de Banamex proyectaron que la justa deportiva generará una derrama económica total de 36 mil 487 millones de pesos y ajustaron su pronóstico de crecimiento de 1.5% a 1.6% para 2026, mientras que Luis Méndez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ha sostenido que las perspectivas para el año son positivas y que podría haber un crecimiento de 3% a 4% en infraestructura.