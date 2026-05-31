Sheinbaum arremete contra Calderón y el PAN por discurso de ‘narcogobierno’

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    Sheinbaum arremete contra Calderón y el PAN por discurso de ‘narcogobierno’
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudió al Monumento a la Revolución para encabezar un acto de rendición de cuentas Cuarto oscuro

Durante el segundo Informe de Rendición de Cuentas, Sheinbaum reiteró su postura de soberanía nacional y arremetió contra el neoliberalismo

El 31 de mayo, durante el segundo Informe de Rendición de Cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió contra los comentarios del mitin panista, donde participaron el expresidente Calderón y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Desde el estrado, la presidenta Sheinbaum contestó a las declaraciones de ‘narcogobierno’ en contra de la administración de Morena y sobre las acusaciones de los militantes del PAN. Por igual, aseveró su postura de soberanía nacional y que no es susceptible a injerencias externas, especialmente de los Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senala-sheinbaum-a-estados-unidos-por-injerencia-y-campana-contra-soberania-FF21066131

Durante su discurso, la mandataria dijo que ‘al estilo de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco; su alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces: ese fue el narcogobierno’. Aseveró que ‘la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía’, haciendo referencia al escritor Carlos Monsiváis.

Los comentarios del partido panista, específicamente de Calderón y Maru Campos, se concentraron en el caso de los 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, pertenecientes a Morena. En el mitin acusaron a la administración de Sheinbaum de proteger a los funcionarios, acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Sentenciaron a Sheinbaum de dirigir un ‘narcogobierno’. En ese mismo mitin del PAN, los expresidentes Calderón y Fox, expresaron su apoyo a la gobernadora Maru Campos, tras el caso de la CIA.

SHEINBAUM ARREMETE CONTRA EL NEOLIBERALISMO

Una de las principales campañas, por parte de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, es la omisión del neoliberalismo en México.

Durante su discurso, del 31 de mayo, ante militantes de Morena, la presidenta dijo que los gobiernos neoliberalistas ‘entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior y permitieron la injerencia del Gobierno de Estados Unidos en buena parte de las decisiones de la vida pública de México’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destituyen-a-oficial-mayor-de-tarimoro-por-obligar-a-funcionarios-a-acudir-a-mitin-de-morena-LF21064906

Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la Presidencia, a cambio de un préstamo de 40 mil millones de dólaresagregó Sheinbaum.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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