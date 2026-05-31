Sheinbaum arremete contra Calderón y el PAN por discurso de ‘narcogobierno’

El 31 de mayo, durante el segundo Informe de Rendición de Cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió contra los comentarios del mitin panista, donde participaron el expresidente Calderón y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Desde el estrado, la presidenta Sheinbaum contestó a las declaraciones de ‘narcogobierno’ en contra de la administración de Morena y sobre las acusaciones de los militantes del PAN. Por igual, aseveró su postura de soberanía nacional y que no es susceptible a injerencias externas, especialmente de los Estados Unidos.

Durante su discurso, la mandataria dijo que ‘al estilo de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco; su alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces: ese fue el narcogobierno’. Aseveró que ‘la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía’, haciendo referencia al escritor Carlos Monsiváis.

Los comentarios del partido panista, específicamente de Calderón y Maru Campos, se concentraron en el caso de los 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, pertenecientes a Morena. En el mitin acusaron a la administración de Sheinbaum de proteger a los funcionarios, acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Sentenciaron a Sheinbaum de dirigir un ‘narcogobierno’. En ese mismo mitin del PAN, los expresidentes Calderón y Fox, expresaron su apoyo a la gobernadora Maru Campos, tras el caso de la CIA. SHEINBAUM ARREMETE CONTRA EL NEOLIBERALISMO Una de las principales campañas, por parte de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, es la omisión del neoliberalismo en México. Durante su discurso, del 31 de mayo, ante militantes de Morena, la presidenta dijo que los gobiernos neoliberalistas ‘entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior y permitieron la injerencia del Gobierno de Estados Unidos en buena parte de las decisiones de la vida pública de México’.

‘Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la Presidencia, a cambio de un préstamo de 40 mil millones de dólares’ agregó Sheinbaum.

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