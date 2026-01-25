Cosecha de café pone en pausa la escuela; crean aula comunitaria para sostener clases

/ 25 enero 2026
    Cosecha de café pone en pausa la escuela; crean aula comunitaria para sostener clases
    Veracruz es uno de los principales estados productores de café en México. /FOTO: ESPECIAL

En comunidades cafetaleras la temporada de cosecha vuelve frágil la asistencia escolar; en Veracruz se habilitó un aula temporal para sostener la continuidad educativa

POZA RICA, VER.- Cada año, con la llegada de la cosecha de café, decenas de comunidades cafetaleras enfrentan un riesgo recurrente: que la continuidad escolar de niñas y niños se interrumpa por las jornadas extendidas y los traslados asociados al corte del grano.

En estas regiones, el calendario agrícola termina por pesar tanto como el escolar. La distancia entre escuelas y comunidades, la falta de infraestructura educativa cercana y la rigidez del sistema educativo complican que las clases se sostengan durante los meses de mayor actividad en el campo.

Poxtla, comunidad cafetalera en las altas montañas de Veracruz, refleja esa dinámica. Durante la temporada de cosecha, familias pasan gran parte del día fuera de casa o se trasladan temporalmente a fincas, y niñas y niños acompañan a sus padres o pausan su formación ante la falta de alternativas educativas acordes con el entorno.

Ante ese escenario, en la localidad se habilitó un aula educativa comunitaria diseñada para operar exclusivamente durante la cosecha, con el objetivo de que estudiantes continúen su educación básica sin alejarse de sus familias ni quedar fuera del sistema escolar.

El espacio funciona con un esquema de educación básica multigrado y es atendido por instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quienes dan seguimiento a estudiantes de distintas edades en un mismo salón, con horarios y dinámicas ajustadas a la realidad local.

Además de sostener la asistencia escolar, el modelo busca reducir la exposición de niñas y niños a actividades laborales durante la cosecha, al ofrecer una opción educativa cercana y segura en un periodo en el que la permanencia en el aula suele debilitarse.

La iniciativa se planteó como una colaboración entre organizaciones civiles, actores del sector cafetalero, autoridades educativas y empresas compradoras de café. Durante la entrega del espacio, Sarai Jiménez, directora de Construcción de Marca y Reputación de Starbucks México, afirmó que la educación es una herramienta clave para el desarrollo comunitario.

En el panorama general, el proyecto se enmarca en un contexto en el que Veracruz figura entre los principales estados productores de café y donde, además de los retos educativos, persisten presiones económicas y productivas —como la volatilidad del precio, la roya y los impactos del cambio climático— que influyen en decisiones familiares y en la continuidad escolar. Con información de Excélsior

