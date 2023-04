Crisis migratoria alcanza CDMX, mientras Sheinbaum y Sandra Cuevas se enfrentan

TE PUEDE INTERESAR: Proponen quitar a GN resguardo de estaciones migratorias

A lo que Sheinbaum comentó que se trata de un tema de “discriminación y no con la alcaldesa”, ya que los migrantes son apoyados por los vecinos, por lo que dijo que da a pensar que “no queremos ver a los migrantes... que no se mezclen con nadie”. Asegurando que hay que quitar el campamento porque los migrantes no viven en condiciones adecuadas y “no taparlos para no verlos”.

Pero, por otra parte, Cuevas acusó a la Jefa de Gobierno de desplegar granaderos en contra de su gobierno, ya que ha declarado públicamente que pretende ‘remodelar’ la Plaza Giordano Bruno. “Quiero decirle Claudia Sheinbaum Pardo que, no nos, no nos interesa, no nos perjudica en nada que haya quitado esas vallas. La remodelación de todas formas la voy a hacer...”, puntualiza la alcaldesa de Cuauhtémoc en un vídeo de redes sociales.