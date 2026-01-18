Cuatro al día: desarticulan mil 887 laboratorios clandestinos en gobierno de Sheinbaum

CDMX.- Desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad reportó el desmantelamiento de mil 887 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para elaborar drogas sintéticas, en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, con un promedio de cuatro por día.

De acuerdo con el balance, los estados con mayor número de estos centros ilegales son Sinaloa, Sonora, Jalisco y Michoacán, seguidos de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

La información atribuye las acciones al Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en trabajos de localización y desarticulación de infraestructura relacionada con la producción de drogas sintéticas.

Como antecedente, se indicó que entre enero de 2019 y julio de 2024 las fuerzas federales detectaron 2 mil 185 laboratorios clandestinos, por lo que el reporte señala que en 15 meses del actual gobierno se desarticuló el 86% de lo registrado en ese periodo previo.

En el mismo balance se explicó que los laboratorios se destruyen mediante explosión controlada, bajo el argumento de que la sola inhabilitación permitió en otros casos su reactivación y la reutilización de accesorios, por lo que se opta por la destrucción total.

En cuanto a medidas institucionales, se reportó el fortalecimiento de trabajos de inteligencia e inspección en aduanas del Pacífico, principalmente Manzanillo, Cárdenas y Guaymas, para evitar importaciones ilícitas de precursores químicos desde Asia.

El informe añadió que, junto con los desmantelamientos, se aseguró más de dos millones de litros y 603 mil 873 kilos de sustancias químicas, además de 950 reactores de síntesis orgánica, 646 condensadores y 185 destiladores; también se decomisaron 318.8 toneladas de drogas y mil 862 kilos y 348 mil 860 pastillas de fentanilo, con 40 mil 735 detenidos y 21 mil 357 armas aseguradas en el mismo periodo. Con información de El Universal