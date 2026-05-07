Ordena Estados Unidos revisión de consulados mexicanos, revela CBS

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    Ordena Estados Unidos revisión de consulados mexicanos, revela CBS
    La revisión de la red consular ocurría para ver si la autorización de su funcionamiento estaba en consonancia con el principio de “EU Primero” del presidente Trump, informó una fuente. FOTO: Cuartoscuro Presidencia

Esta acción podría llevar al Departamento de Estado a considerar el cierre de algunas representaciones, reveló hoy la cadena de televisión

EU.-El Departamento de Estado estadounidense ordenó la revisión del funcionamiento de los 53 consulados que tiene México en Estados Unidos en una acción interna que podría conducir a considerar el cierre de algunas de dichas representaciones, así lo reveló hoy la cadena de televisión CBS News.

Según las informaciones citadas por este medio, la medida podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar la posibilidad de cerrar algunas oficinas diplomáticas.

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Aunque no se han precisado las razones de la revisión, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró a CBS que la revisión de la red consular mexicana se daría para ver si la autorización de su funcionamiento estaba en consonancia con el principio de “Estados Unidos Primero” del Presidente Trump.

“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘ del Presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, dijo a CBS News Dylan Johnson, Subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales.

SE AVIVA EL DEBATE DE LA SOBERANÍA

Tan solo en meses pasados medios conservadores en EU han denunciado que algunas de las representaciones consulares mexicanas han intervenido en política interna de EU asegurando incluso, sin proveer pruebas concretas, que en algunos casos han impulsado causas del Partido Demócrata.

CBS News recordó que “las tensiones entre Estados Unidos y México se dispararon el mes pasado tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses, que posteriormente se confirmó que trabajaban para la CIA, quienes fallecieron junto a dos investigadores mexicanos después de que su vehículo se estrellara en una remota región montañosa donde las autoridades estaban investigando presuntos narcolaboratorios”.

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Este creciente protagonismo de Estados Unidos ha avivado el debate en México sobre su soberanía y la cooperación en materia de seguridad con la administración Trump. La CIA declinó hacer comentarios a CBS News.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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