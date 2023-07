Dan familiares el último adiós a Hipólito Mora; es sepultado en La Ruana

El exlíder de las autodefensas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, Hipólito Mora, fue sepultado durante la tarde de este sábado, localidad que es conocida como “La Ruana”, en el municipio Buenavista, Michoacán.

Fue en la misma entidad donde sus familiares más cercanos lo velaron, con una asistencia casi mínima, apenas a unas cuadras del lugar donde fue asesinado junto con tres de sus escoltas, el pasado jueves, a manos de un grupo criminal.

Destacan que la célula delictiva estaba conformada por al menos un centenar de sujetos armados, los cuales viajaban en al menos 30 camionetas, con fusiles de asalto Barrett, calibre .50, que utilizaron para el ataque.

Previo al entierro, el funeral se llevó a cabo sin operativo de seguridad, y pese a que la familia del exlíder había sido amenazada anteriormente.

Después de su muerte, el equipo de Mora reveló una carta que dejó el activista, donde apuntaba que ya presentía su asesinato.

“Que mi muerte no sea en vano, lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije, me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo”, escribió.