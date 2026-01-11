De Venezuela a la SEP: perfil del funcionario en el centro de la controversia por libros de texto

CDMX.- Sady Arturo Loaiza Escalona es el funcionario de la Secretaría de Educación Pública que ha despertado interés público y político en medio de la controversia por el diseño de los nuevos libros de texto gratuitos y los materiales educativos bajo la política de la Nueva Escuela Mexicana.

Originario de Venezuela, Loaiza es egresado de una universidad pedagógica con especialización en Castellano-Literatura y se encuentra en la SEP desde enero de 2022, desempeñándose como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos dentro de la Dirección General de Materiales Educativos, cargo desde el cual participa en el análisis, rediseño pedagógico y elaboración de contenidos para los libros de educación básica.

Antes de incorporarse a la administración educativa mexicana, Loaiza tuvo una trayectoria en el sector educativo privado; entre 2019 y 2021 trabajó en Kilk Soluciones Educativas, donde fungió como gerente de contenidos y coordinó equipos para la elaboración de materiales para libros de texto de educación media superior.

Su nombre también figura en la discusión pública por su paso por cargos en el gobierno venezolano. En 2014 fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas durante la gestión del presidente Nicolás Maduro, y formó parte de organismos como la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica y la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios.

Según investigaciones periodísticas sobre sus declaraciones patrimoniales, entre enero de 2012 y junio de 2013 Loaiza se desempeñó como gerente de Fomento Pesquero y Acuícola en el Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), y posteriormente ocupó el cargo de director general de Proyectos en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, participando en procesos de formación y capacitación de movimientos sociales vinculados al chavismo.

Su trayectoria ha generado polémica en México, ya que su vinculación con gobiernos de izquierda en Venezuela ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores políticos y medios, que cuestionan su papel en la elaboración de contenidos para materiales educativos en el sistema público mexicano.

La información pública también señala que, como parte de su labor en la SEP, Loaiza ha colaborado con la elaboración de los libros de texto de acuerdo con los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, que buscan orientar el currículo y los materiales didácticos en educación básica, junto con otros especialistas y maestros participantes en el proceso de diseño curricular. Con información de Agencias