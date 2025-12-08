Decenas de miles de adultos mayores regresaron a clases en 2025

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este año el INEA ha inscrito a 93 mil 341 personas de 60 años o más en sus servicios de alfabetización, como parte de la Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido.

De ese total, 28 mil 298 adultos mayores ya obtuvieron su constancia de alfabetización o conclusión de nivel, mientras que 65 mil 43 continúan su proceso educativo en distintos módulos.

Según datos de la dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del instituto, actualmente 31 mil 512 cursan primaria y 37 mil 37 estudian secundaria mediante los servicios del INEA, lo que refleja una demanda sostenida de educación básica para adultos mayores.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que este avance responde al compromiso del gobierno federal de garantizar el derecho a la educación sin importar la edad, e insistió en que la meta es declarar a México como “territorio libre de analfabetismo”.

El modelo educativo que ofrece el INEA —AprendeINEA— está diseñado para adaptarse al ritmo y necesidades de las personas adultas, reconociendo su experiencia de vida y promoviendo una enseñanza flexible, incluyente y respetuosa.

Las autoridades señalaron que la alfabetización de personas mayores no solo beneficia individualmente, sino que tiene un efecto multiplicador: al aprender a leer y escribir, los adultos mayores contribuyen a que sus familias y comunidades valoren la educación como vía de desarrollo y participación social.

El secretario Delgado enfatizó que la edad no debe ser un obstáculo: “Nunca es tarde para aprender”, y celebró el entusiasmo de quienes decidieron retomar o iniciar su educación básica en la tercera edad.

Con estos resultados, el gobierno reafirma su apuesta por una educación inclusiva y universal, destinada a transformar vidas y reducir las brechas educativas históricas en México. Con información de El Universal