Violencia en Sinaloa deja 20 mil empleos formales perdidos, denuncia COPARMEX

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    Violencia en Sinaloa deja 20 mil empleos formales perdidos, denuncia COPARMEX
    La COPARMEX Sinaloa informó que la crisis sostenida en materia de seguridad, economía y educación ha impactado en forma directa a la vida cotidiana de las familias y las operaciones de las empresas. FOTO: Cuartoscuro José Betanzos Zárate

El delicado escenario inició hace 20 meses con una crisis en seguridad que ha dejado hasta ahora tres mil 155 homicidios

CULIACÁN, Sin.- El sector privado externó su preocupación por las recientes acusaciones contra diversos actores políticos de Sinaloa, en un escenario delicado de veinte meses de severa crisis, con un impacto de tres mil 155 homicidios que ha impactado con la pérdida de 20 mil empleos formales.

A través de una carta divulgada en las redes sociales por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), delegación Sinaloa, describió que la divulgación de cargos por la Fiscalía de Nueva York, en contra de actores políticos y exfuncionarios, les preocupa ya que se puede generar una distracción en los temas prioritarios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-siete-cuerpos-sin-vida-en-limites-de-aguascalientes-y-zacatecas-investigan-traslado-desde-otra-entidad-AG20409238

El organismo patronal externó que la crisis sostenida en materia de seguridad, economía y educación ha impactado en forma directa a la vida cotidiana de las familias y las operaciones de las empresas.

Como parte del texto, se hizo notar que en materia de seguridad, persiste un entorno de riesgo que no ha podido ser contenido, ya que en horarios de alta afluencia civil continúan registrándose enfrentamientos entre grupos delictivos y un aumento en diversos delitos que afectan el patrimonio familiar.

‘PREOCUPANTE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN SINALOA’

El organismo empresarial citó que en un balance sobre la situación que prevalece desde el día 9 de septiembre del 2024 al 29 de abril del 2026, se tienen registrados tres mil 155 homicidios dolosos, tres mil 686 personas privadas de su libertad y 10 mil 881 vehículos reportados como robados.

La Coparmex, delegación Sinaloa, externó que, en el ámbito económico, la situación es igual de preocupante, ya que se tiene una pérdida de 20 mil empleos formales, la baja de once mil empleadores, lo que coloca a Sinaloa en una situación crítica de desempleo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marchan-en-morelos-y-denuncian-crisis-de-seguridad-para-maestros-FH20412304

En su postura divulgada, el sector empresarial reveló su preocupación por que el tema de las acusaciones contra varios actores políticos del estado genere una distracción en la atención a los temas prioritarios, ya que la sociedad no puede asumir los costos de la incertidumbre institucional.

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