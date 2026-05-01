‘Que se vaya’: senadora de Morena pide dimisión de Rocha por señalamientos de narcotráfico

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    ‘Que se vaya’: senadora de Morena pide dimisión de Rocha por señalamientos de narcotráfico
    Guadalupe Chavira planteó que la permanencia del gobernador bajo señalamientos de una corte de EU coloca a Sinaloa en una situación institucional delicada. ESPECIAL
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La legisladora sostuvo que la separación del cargo no anticipa culpabilidad y pidió investigaciones sin simulaciones ni uso político

CDMX.- Guadalupe Chavira de la Rosa, senadora de Morena, solicitó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “presente su renuncia al cargo” para que la Fiscalía General de la República (FGR) realice, con independencia y “sin interferencias”, la investigación sobre los cargos de presuntos nexos con el narcotráfico formulados en su contra por una corte federal de Estados Unidos.

Guadalupe Chavira sostuvo que la separación del cargo no implica una condena anticipada ni desconoce derechos del gobernador, pero la calificó como una “exigencia mínima de responsabilidad republicana” ante imputaciones que, dijo, comprometen la legitimidad y estabilidad del gobierno estatal.

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La senadora difundió su postura mediante un comunicado y mensajes públicos, y afirmó que los señalamientos de autoridades judiciales de un gobierno extranjero “no pueden ser ignorados ni tratados como un asunto menor” por su “naturaleza, alcance y gravedad institucional”.

Guadalupe Chavira enumeró que las imputaciones referidas incluyen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, supuestos acuerdos de protección política e institucional con intervención criminal en procesos electorales, presunta colocación de funcionarios en áreas de seguridad y procuración de justicia, y posibles actos relacionados con tráfico de drogas, filtración de información y tolerancia a esquemas de violencia y corrupción.

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La legisladora afirmó que la sola existencia de esos señalamientos coloca a Sinaloa en una situación “extraordinariamente delicada” y llamó a integrantes del movimiento de la 4T a sostener un gobierno con “integridad, transparencia y autoridad moral” ante cuestionamientos que afecten la confianza pública.

Guadalupe Chavira argumentó que la autoridad responsable de coordinar la seguridad pública y la administración estatal “no puede mantenerse bajo una sombra de duda” sin afectar la confianza ciudadana y de las instituciones, y planteó que Rocha y el equipo involucrado se separen del cargo para evitar parálisis institucional.

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La senadora pidió que cualquier separación se procese con “orden, legalidad y pleno respeto” al marco jurídico, y solicitó a la FGR, autoridades de seguridad, órganos de control y las instancias legislativas garantizar que la investigación y la cooperación internacional se conduzcan “sin simulaciones, sin encubrimientos y sin uso político de la justicia”. Con información de La Jornada

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