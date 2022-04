Del “no los voy a traicionar” de AMLO a la “no reelección” de Porfirio Díaz

Para AMLO se trata de “un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo en la representativa, avanzar a la representativa, esa es la esencia de la democracia”.

Por lo que aseguró que es de gran relevancia porque se trata de que el poder se consuma gracias al pueblo, y se debe establecer para el beneficio del mismo, por lo tanto, “el pueblo tiene el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno”.

“No olvidemos que el pueblo es soberano, no tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia, es el pueblo quien manda y decide”, apuntó durante el mensaje publicado en vivo a través de su página oficial de YouTube.

Además, se dijo contento por los cálculos preliminares que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE), donde más de 17 millones de ciudadanos habrían salido a las calles para realizar su voto durante la consulta de revocación de mandato, y prometió a sus votantes no traicionarlos.

“Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Qué les puedo decir. Amor con Amor con paga, nunca los voy a traicionar. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, dijo.

Por último, agradeció a todo el pueblo, asegurando además que, como cuando vivió su proceso del desafuero: “nos quiere desaforadamente”, y nunca tendrá odio por el pueblo de México.

“Por eso soy feliz y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, no me voy a pasar. Porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección”, finalizó.

El tema de la reelección es un tema delicado en la historia de México, ya que no es la primera vez, que un personaje histórico menciona que no se reelegirá y termina haciendo lo opuesto y ese temor es palpable sobre todo para la oposición.

Recordemos el caso de la Revolución de Tuxtepec, que se inició cuando el presidente constitucional de México Sebastián Lerdo de Tejada anunció su postulación a la reelección, permitida por la constitución de 1857.

En enero de 1876 el general Porfirio Díaz, que ya había dirigido un fallido movimiento armado contra la reelección de Benito Juárez, se alzó en armas, fue secundado por un amplio número de militares que tenían mayor simpatía al héroe de la guerra de la segunda intervención francesa en México que al presidente Lerdo que era hijo de españoles, por lo que una gran parte del ejército y la población apoyaron a Díaz.

En este plan prometió respetar la constitución de 1857 y ofreció la garantía de autonomía municipal, bajo el principio de «Que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución», así como bajo el lema de «Sufragio efectivo; No reelección».

Su movimiento triunfó por lo que la revolución de Tuxtepec es considerada uno de los antecedentes del porfiriato pues llevó a Porfirio Díaz a obtener su primer período presidencial.

Paradójicamente, este lema fue el que 35 años después Francisco I. Madero enarboló para forzar a Díaz a abandonar la presidencia.

La revolución se extendió desde norte del país hasta Oaxaca. Porfirio Díaz fue vencido varias ocasiones, sin embargo, en la batalla de Tecoac salió victorioso, gracias a la unión con las tropas comandadas por los generales Juan N. Méndez y Manuel González.

En dicha batalla derrotaron a unos 4 000 soldados de Lerdo de Tejada, lo que lo obligó a abandonar el país, Díaz entró triunfante el 5 de mayo de 1877 a la ciudad de México.