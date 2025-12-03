Del TikTok al Zócalo: el ‘perreo por la paz’ llega a la marcha por la transformación

    Del TikTok al Zócalo: el ‘perreo por la paz’ llega a la marcha por la transformación
    La Presidenta consideró que la participación de las juventudes en este tipo de expresiones refleja una forma distinta de involucramiento político y social. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.

La Presidenta destacó el papel de las juventudes en la movilización de este domingo y subrayó avances en educación media superior y reducción de la deserción escolar

CDMX.- En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas participen con el llamado “perreo por la paz”, una consigna inspirada en una canción viral de TikTok que retoma uno de los compromisos de su gobierno en materia educativa.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria reconoció públicamente a la joven originaria de Jalisco que creó y difundió el tema en redes sociales, en el que se escucha a Sheinbaum afirmar: “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.

“Ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía. Es noticia”, expresó la titular del Ejecutivo federal, tras entonar brevemente el fragmento que se ha vuelto tendencia en plataformas digitales. Añadió que, en sus recorridos por distintas entidades del país, incluso le han cantado el tema.

Sheinbaum destacó que uno de los ejes de su administración es la expansión de la educación media superior, con énfasis en la construcción de preparatorias cercanas a los hogares de las y los estudiantes, para facilitar el acceso y reducir el abandono escolar.

En ese contexto, afirmó que la deserción escolar disminuyó en 20%, resultado que atribuyó principalmente a la implementación de la beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de familias de bajos recursos.

En redes sociales, diversos colectivos juveniles han difundido la invitación para integrarse al contingente denominado “perreo por la paz”, el cual formará parte de la movilización organizada con motivo del aniversario del movimiento político que llegó al poder en 2018.

De acuerdo con la convocatoria, el grupo saldrá a las 08:00 horas del domingo, desde la Torre del Caballito, con destino al Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo el acto principal de la marcha.

La Presidenta consideró que la participación de las juventudes en este tipo de expresiones refleja una forma distinta de involucramiento político y social, vinculada al uso de plataformas digitales y a la apropiación de mensajes gubernamentales desde un lenguaje propio. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

