Del TikTok al Zócalo: el ‘perreo por la paz’ llega a la marcha por la transformación

CDMX.- En el marco de la marcha por los siete años de “la transformación”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que las juventudes mexicanas participen con el llamado “perreo por la paz”, una consigna inspirada en una canción viral de TikTok que retoma uno de los compromisos de su gobierno en materia educativa.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria reconoció públicamente a la joven originaria de Jalisco que creó y difundió el tema en redes sociales, en el que se escucha a Sheinbaum afirmar: “vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

“Ya que vayan a marchar con esta cancioncita, eso no lo sabía. Es noticia”, expresó la titular del Ejecutivo federal, tras entonar brevemente el fragmento que se ha vuelto tendencia en plataformas digitales. Añadió que, en sus recorridos por distintas entidades del país, incluso le han cantado el tema.

Sheinbaum destacó que uno de los ejes de su administración es la expansión de la educación media superior, con énfasis en la construcción de preparatorias cercanas a los hogares de las y los estudiantes, para facilitar el acceso y reducir el abandono escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Tijuana líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; lo tiene cuentas pendientes en EU

En ese contexto, afirmó que la deserción escolar disminuyó en 20%, resultado que atribuyó principalmente a la implementación de la beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de familias de bajos recursos.

En redes sociales, diversos colectivos juveniles han difundido la invitación para integrarse al contingente denominado “perreo por la paz”, el cual formará parte de la movilización organizada con motivo del aniversario del movimiento político que llegó al poder en 2018.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

De acuerdo con la convocatoria, el grupo saldrá a las 08:00 horas del domingo, desde la Torre del Caballito, con destino al Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo el acto principal de la marcha.

La Presidenta consideró que la participación de las juventudes en este tipo de expresiones refleja una forma distinta de involucramiento político y social, vinculada al uso de plataformas digitales y a la apropiación de mensajes gubernamentales desde un lenguaje propio. Con información de El Universal