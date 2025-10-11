Desastre en Puebla: deslaves e inundaciones dejan 10 muertos y miles de damnificados

/ 11 octubre 2025
    Desastre en Puebla: deslaves e inundaciones dejan 10 muertos y miles de damnificados
    Autoridades estatales y federales mantienen labores de rescate y auxilio en zonas donde los caminos han quedado destruidos o cubiertos por lodo. /FOTO: ESPECIAL

Las intensas lluvias y deslaves en la Sierra Norte de Puebla provocaron la muerte de al menos 10 personas, 8 desaparecidos y más de 80 mil damnificados, según reportes oficiales del gobierno estatal

PUEBLA, PUE.- La furia de la naturaleza golpeó con fuerza el norte del estado. Lluvias torrenciales, ríos desbordados y deslaves han dejado más de 80 mil personas afectadas en las sierras Norte, Nororiental y Negra, zonas montañosas donde la tragedia se repite con cada temporal.

En medio de cerros escarpados y barrancas profundas, 38 municipios y 66 comunidades -principalmente indígenas y campesinas- sufren las consecuencias de las lluvias que no cesan desde hace varios días.

Hasta ahora, se reportan 10 personas fallecidas: cinco en Huauchinango, dos en Pantepec, dos en Francisco Z. Mena y una en Tlacuilotepec. Además, ocho personas continúan desaparecidas tras los derrumbes que sepultaron viviendas en distintas localidades.

Autoridades estatales y federales mantienen labores de rescate y auxilio en zonas donde los caminos han quedado destruidos o cubiertos por lodo, dificultando el acceso a las comunidades más aisladas.

El gobernador Alejandro Armenta informó que se desplegaron cinco equipos de respuesta en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Zihuateutla, enfocados en abrir vías, rescatar personas y restablecer servicios básicos.

Hasta el momento, siete puentes han colapsado en los municipios de Tlacuilotepec, Juan Galindo, Tlaxco, Venustiano Carranza, Zihuateutla y Pahuatlán, además de que ocho municipios permanecen sin energía eléctrica.

Las primeras afectaciones graves ocurrieron hace casi 48 horas, pero las autoridades continúan en fase de emergencia, con prioridad en el rescate de personas atrapadas y la evacuación de zonas de riesgo.

El Gobierno del Estado confirmó que mil 400 elementos del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional ya operan en la zona, y que mil más llegarán este domingo para reforzar la atención humanitaria y las tareas de auxilio.

La Sierra Norte de Puebla, caracterizada por su accidentada topografía, ríos caudalosos y comunidades enclavadas entre montañas, es una de las regiones más vulnerables del país a fenómenos hidrometeorológicos.

Las autoridades locales advirtieron que, aunque las lluvias han disminuido, el terreno sigue saturado de agua, lo que eleva el riesgo de nuevos deslaves y desbordamientos en las próximas horas. Con información de El Universal

Carlos M.M.

