‘Desconocerá el Gobierno Federal los resultados’, anuncia Claudia en un utópico discurso poselectoral

CDMX.- A través de un discurso imaginario atribuido a la presidenta Claudia Sheinbaum , Carlos Loret de Mola critica el primer proceso electoral judicial realizado este domingo, el cual, de acuerdo con el periodista, debería ser anulado, no sólo por las irregularidades, sino también por falta de respaldo popular.

“No se puede hablar de respaldo popular cuando el 88 por ciento de la gente no votó”, escribe Loret en su columna Historias de Reportero sobre lo que le habría gustado escuchar de la mandataria tras la jornada electoral, y no a una “presidenta que se tapa los ojos y hace como que no pasó lo que todos vimos que pasó”.

En su entrega de “Historias de Reportero”, publicada hoy con el título de “El discurso de Sheinbaum que me hubiera gustado escuchar”, publicada este martes, Loret de Mola asevera que Sheinbaum debió anular la elección judicial tras los resultados de este domingo y haber anunciado otra reforma, pero ésta sí con el consenso de opositores y expertos en la materia.

“Hoy anuncio que el Gobierno Federal desconocerá formalmente los resultados de la elección judicial para impulsar una nueva convocatoria a elecciones judiciales, como parte de una nueva reforma judicial en la que buscaremos el consenso de académicos, activistas, especialistas y, desde luego, la oposición partidista”, dice en el discurso utópico de Sheinbaum.

Este domingo, los mexicanos fueron convocados a las urnas para elegir por primera vez por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la participación alcanzada fue apenas del 13 por ciento del padrón, pese a la coacción del voto y loa acarreos, denunciados por opositores, observadores electorales y ciudadanos.

En el discurso ficticio, Sheinbaum reconoce que el bajo nivel de participación amplificó las irregularidades:

“Estoy convencida de que, muchas veces de buena fe −para explicar de manera sencilla la forma de votar en una elección ciertamente compleja y con ello impulsar que la participación fuera mayor−, algunos liderazgos políticos y partidistas se permitieron métodos que dieron pie a irregularidades.

“Al final, el objetivo de que la participación fuera mayor no se logró y, por ello, las irregularidades cobraron mayor relevancia estadística”.

DEBE GOBIERNO RECONOCER IRREGULARIDADES DE LA ELECCIÓN JUDICIAL: LORET

El periodista Carlos Loret de Mola plantea que el gobierno debería reconocer las irregularidades de este proceso electoral, el cual ha sido calificado como uno de los más desaseados de la historia del país, incluyendo la reforma que le dio origen, aprobada sin el consenso opositor por una mayoría legislativa construida de manera “artificial” por el oficialismo.

No obstante, la reacción oficial ha sido la contraria. La Presidenta celebró que hayan salido a votar 13 millones de mexicanos, e incluso calificó al proceso como “impresionante y maravilloso”.