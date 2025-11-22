Desmantelan red de espionaje: crimen organizado operaba 27 cámaras ‘parásitas’

CUERNAVACA, MOR.- En el estado de Morelos se retiraron 27 cámaras de seguridad denominadas “parásitas”, que según autoridades eran utilizadas por el crimen organizado para monitorear el desplazamiento de las fuerzas de seguridad publica federal, estatal y municipal.

Las cámaras estaban instaladas predominantemente en postes de energía eléctrica y telecomunicaciones, lo que permitía a los grupos delictivos obtener imágenes en tiempo real y anticipar operativos o movimientos policiales.

La medida se llevó a cabo bajo el argumento de que dichas instalaciones no formaban parte del sistema oficial de vigilancia, sino de una red paralela operada por organizaciones criminales: “son utilizadas en el monitoreo ilegal por grupos delictivos”, señaló la fuente.

Autoridades de seguridad estatal informaron que este tipo de cámaras representan un riesgo grave al permitir filtraciones de información operativa y comprometer la integridad de misiones de inteligencia contra el crimen organizado.

Aunque la cifra oficial es de 27 cámaras retiradas -una parte del total que se ha detectado-, en redes sociales y medios locales se menciona que desde febrero hasta noviembre se han retirado 171 cámaras de este tipo en Morelos.

El operativo de retiro se coordinó con los municipios de Jiutepec y Huitzilac, donde se identificaron concentraciones de estas cámaras “parásitas” instaladas clandestinamente por agrupaciones delictivas.

Con esta acción, el gobierno de Morelos busca restablecer el control sobre los sistemas de vigilancia y reducir los canales de inteligencia utilizados por el crimen organizado, reforzando la estrategia contra la infiltración de grupos delictivos en los municipios de la entidad. Con información de La Jornada