Sheinbaum afirma que México no regresará a ‘un régimen de corrupción y privilegios’

OAXACA, OAX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México no dará marcha atrás hacia lo que calificó como “el régimen de corrupción y privilegios”, al reafirmar que su administración mantiene el rumbo trazado por la Cuarta Transformación. Desde San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, la mandataria sostuvo que su gobierno responde a principios de justicia social.

“Hay algunos, poquitos no más, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios, pero les decimos: no más. México camina por el rumbo de la Cuarta Transformación de la vida pública”, expresó durante el informe del Plan General Lázaro Cárdenas.

Sheinbaum destacó que el eje fundamental de su proyecto sigue siendo “primero los pobres”, y enfatizó que los recursos públicos dejan de estar concentrados en las élites. “El dinero es del pueblo, nunca más de los poderosos ni de los privilegiados”, afirmó ante los asistentes, quienes corearon “¡No está sola!”.

Al referirse a la reciente elección del Poder Judicial, la presidenta señaló que el actual titular de la Suprema Corte es “un indígena mixteco”, y atribuyó su llegada al cargo al nuevo modelo de designación. “¿Ustedes creen que si el pueblo no hubiera elegido el Poder Judicial hubiera habido un indígena presidente de la Corte? Es una nueva etapa”, sostuvo.

Sheinbaum afirmó que su administración es producto de movimientos sociales y reiteró que la ética del proyecto no será negociable. “Tenemos muy claro que llegamos al gobierno para servir al pueblo y no vamos a traicionarlo, ni al de Oaxaca ni al de México”, dijo.

En su intervención, la mandataria estatal destacó avances del Plan Lázaro Cárdenas, coordinado por Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia. Según explicó, el programa lleva el nombre del expresidente porque éste dedicó parte de su vida a trabajar en la Mixteca tras concluir su mandato.

Entre las acciones anunciadas destacan obras de caminos y pavimentación, un incremento en centros de salud y brigadas médicas, instalación de Farmacias del Bienestar, mejoras a la infraestructura educativa y la construcción de nuevas preparatorias. También se implementará un programa de reparación de plantas de tratamiento de aguas y un esquema de ollas de captación para comunidades rurales.

El plan contempla además un programa de apoyo a artesanas y artesanos de la región, con el fin de impulsar la economía social y garantizar precios justos para su producción. En el evento participaron funcionarios federales como Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS-Bienestar; y Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Con información de El Universal