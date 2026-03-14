Detienen a ‘Comandante Callejas’, presunto líder de célula de La Familia Michoacana

CDMX.- Fuerzas federales y autoridades del Estado de México detuvieron en Tlaxcala a José Armando “N”, alias “Comandante Callejas”, identificado por el gobierno mexiquense como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de “La Familia Michoacana” dedicada a la extorsión en distintos municipios de la entidad.

El Gabinete de Seguridad informó este sábado que, derivado de una denuncia ciudadana, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, Fiscalía General de la República, Ejército y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Policía Estatal del Estado de México, ubicó al hombre en el municipio de San Juan Totolac.

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De acuerdo con el comunicado, en ese punto se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión, luego de que se reportara que un hombre exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar el negocio.

Las autoridades señalaron que, a partir del reporte, se realizaron trabajos de inteligencia para identificar y localizar al presunto generador de violencia, lo que derivó en el despliegue operativo en San Juan Totolac.

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Según el informe oficial, José Armando “N” habría iniciado su carrera delictiva hace más de 20 años en tianguis de la zona oriente del Estado de México, donde presuntamente se encargaba del cobro de piso.

También se indicó que habría colaborado con Josué Ramírez Carrera, alias “Tuerto” y/o “Colibrí”, señalado como operador financiero de José Alfredo y Johnny Hurtado Olascoaga, identificados por autoridades como máximos líderes de “La Familia Michoacana”, con operación principalmente en Guerrero, Estado de México y Michoacán.

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El Gabinete de Seguridad sostuvo que el detenido era considerado líder de una célula presuntamente vinculada con extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte y robo de hidrocarburo, con presencia en municipios como Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo y Metepec.

Tras su detención, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.