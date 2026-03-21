Detienen a presunto líder de facción de Los 300 tras cateos en GAM e Iztapalapa

CDMX.- Israel “N”, señalado como presunto líder de una facción de Los 300, fue detenido junto con cuatro personas más durante dos cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde también se aseguraron dosis de droga y un arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La corporación señaló que las intervenciones se derivaron de denuncias por presunto almacenamiento de droga en dos domicilios, por lo que se realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo para reunir datos de prueba.

Con la información recabada, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de cateo para intervenir los inmuebles, detalló la SSC. El primer cateo se efectuó en un predio ubicado en la calle Pedernal, colonia Tres Estrellas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con apoyo de fuerzas de seguridad del Gobierno federal, detuvieron a Israel “N” y a una mujer de 66 años de edad.

En ese lugar se aseguraron 103 dosis de cocaína, 86 de marihuana, 61 de metanfetamina y un arma de fuego corta, de acuerdo con el reporte oficial. El segundo cateo se realizó en avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, donde fueron detenidas dos mujeres de 39 y 33 años, así como un hombre de 28 años. En el sitio, las autoridades aseguraron 60 dosis de cocaína, 55 de mariguana y 49 de metanfetamina. Las cinco personas fueron presentadas ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica; en tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

La SSC informó además que, tras un cruce de información, se identificó que Israel “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por un delito contra el ambiente, en la hipótesis de poseer una especie de fauna silvestre sujeta a protección especial con fines de comercialización.

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