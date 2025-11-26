Diputado Blanco lanza beso a colega tras ser llamado ‘violentador’ en sesión del 25 N

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    Diputado Blanco lanza beso a colega tras ser llamado ‘violentador’ en sesión del 25 N
    El gesto lo señalan como símbolo del trato que reciben las mujeres víctimas de violencia en las instituciones: críticas, revictimización, deslegitimación. /FOTO: ESPECIAL

El legislador respondió con un gesto provocador a un reclamo por presuntos abusos sexuales, lo que detonó repudio de diputadas e intensificó las denuncias pendientes en su contra

CDMX.- Durante la sesión del 25 de noviembre -día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, el diputado Cuauhtémoc Blanco salió del pleno del Congreso cuando fue increpado por su colega Martha Aracely Cruz Jiménez, diputada del PT, quien lo acusó públicamente de ser un “violentador” y le exigió retirarse.

Al abandonar el salón de sesiones, Blanco lanzó un beso a la distancia en dirección a la legisladora, gesto que quedó documentado en video y desató una ola de críticas de diversas diputadas y defensores de los derechos de las mujeres.

En su reclamo, Cruz Jiménez afirmó que la presencia de Blanco en la sesión era ofensiva y contraria al espíritu del 25 N, debido a la denuncia presentada en su contra por parte de su media hermana por un presunto intento de agresión sexual en diciembre de 2023.

El gesto de Blanco fue interpretado por varias legisladoras como una provocación y una burla hacia las mujeres víctimas de violencia; unas instantes más tarde, diputadas de diversos partidos desplegaron pancartas con su rostro y la leyenda “No está bien proteger violentadores”.

El episodio se suma al caso judicial que pesa sobre Blanco: la acusación por intento de violación, cuya solicitud de desafuero fue rechazada en marzo de 2025 por mayoría del bloque oficialista. Pese a ello, el señalamiento sigue latente y genera cuestionamientos sobre la legitimidad de su presencia en la Cámara.

Para muchas legisladoras presentes, el gesto del beso no sólo constituye una falta de respeto directa hacia la diputada Cruz -una ofensa personal-, sino un símbolo del trato que reciben las mujeres víctimas de violencia en las instituciones: críticas, revictimización, deslegitimación.

Hasta ahora, Blanco no ha ofrecido una disculpa pública por el incidente, y la bancada oficial que lo respalda no ha emitido pronunciamiento alguno sobre su comportamiento. Mientras, la polémica se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre impunidad, fuero y protección a mujeres víctimas en espacios de poder. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

