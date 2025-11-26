Diputado Blanco lanza beso a colega tras ser llamado ‘violentador’ en sesión del 25 N

CDMX.- Durante la sesión del 25 de noviembre -día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, el diputado Cuauhtémoc Blanco salió del pleno del Congreso cuando fue increpado por su colega Martha Aracely Cruz Jiménez, diputada del PT, quien lo acusó públicamente de ser un “violentador” y le exigió retirarse.

Al abandonar el salón de sesiones, Blanco lanzó un beso a la distancia en dirección a la legisladora, gesto que quedó documentado en video y desató una ola de críticas de diversas diputadas y defensores de los derechos de las mujeres.

En su reclamo, Cruz Jiménez afirmó que la presencia de Blanco en la sesión era ofensiva y contraria al espíritu del 25 N, debido a la denuncia presentada en su contra por parte de su media hermana por un presunto intento de agresión sexual en diciembre de 2023.

El gesto de Blanco fue interpretado por varias legisladoras como una provocación y una burla hacia las mujeres víctimas de violencia; unas instantes más tarde, diputadas de diversos partidos desplegaron pancartas con su rostro y la leyenda “No está bien proteger violentadores”.

El episodio se suma al caso judicial que pesa sobre Blanco: la acusación por intento de violación, cuya solicitud de desafuero fue rechazada en marzo de 2025 por mayoría del bloque oficialista. Pese a ello, el señalamiento sigue latente y genera cuestionamientos sobre la legitimidad de su presencia en la Cámara.