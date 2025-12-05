El Buen Fin dispara ventas 30% y deja derrama millonaria

/ 5 diciembre 2025
    El Buen Fin dispara ventas 30% y deja derrama millonaria
    Las autoridades reiteraron que este tipo de programas buscan fortalecer el mercado interno, estimular el consumo responsable y reforzar la formalidad. /FOTO: CUARTOSCURO

Autoridades fiscales y económicas destacaron el repunte en el consumo durante el periodo de ofertas de noviembre, impulsado por la participación de miles de comercios

CDMX.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía confirmaron que las ventas registradas durante El Buen Fin 2025 crecieron hasta 30%, lo que representó un impulso importante para los comercios, los consumidores y la economía nacional.

La información fue dada a conocer durante la celebración del Sorteo Fiscal, realizado en el marco del periodo de ofertas que se desarrolló del 13 al 17 de noviembre, mecanismo que -señalaron- contribuyó a incentivar las compras formales en todo el país.

La administradora general de Servicios al Contribuyente del SAT, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, informó que la edición de este año superó todas las expectativas, con la participación de más de 35 mil comercios a nivel nacional.

Gracias a esta participación, se alcanzó una derrama económica superior a los 94 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 21% en comparación con la edición del año pasado, de acuerdo con los datos oficiales.

Hernández Xoxotla señaló que estos resultados reflejan la confianza de los consumidores, así como el compromiso del sector empresarial y de las instituciones públicas que colaboran en la realización del programa de descuentos.

Destacó además que seis de cada 10 empresas participantes reportaron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante los días del programa de ofertas.

La funcionaria subrayó que estos resultados ratifican que El Buen Fin continúa siendo un motor de impulso directo para los negocios formales, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que representan una parte fundamental de la economía nacional.

Las autoridades reiteraron que este tipo de programas buscan fortalecer el mercado interno, estimular el consumo responsable y reforzar la formalidad en las operaciones comerciales. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

