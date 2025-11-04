‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “el crimen organizado manda en México”, al señalar que la violencia ha rebasado al Estado y que el gobierno federal ha perdido el control del territorio frente a los cárteles.

Durante una conferencia de prensa, Moreno condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y responsabilizó al gobierno federal y estatal de haber abandonado al edil, quien —dijo— pidió apoyo en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.

“Asesinaron a Carlos Manzo porque lo dejaron solo, porque no lo apoyaron. Lo solicitó públicamente y no le dieron respaldo. Estas son las consecuencias de tener un gobierno incapaz, indolente y torpe”, denunció el líder tricolor.

El político priista advirtió que la violencia política se ha convertido en una constante, con más de 300 funcionarios, alcaldes y candidatos asesinados en los últimos años. En el caso de Michoacán, señaló que “ya son siete los alcaldes ejecutados”, lo que calificó como “el reflejo de un país donde el crimen manda y el gobierno obedece o calla”.

Moreno fue más allá al acusar directamente al partido gobernante de mantener vínculos con el narcotráfico.

“Desde el primer día dijimos que este gobierno cínico y corrupto de Morena hizo un pacto con el crimen organizado. Por eso son los narcopolíticos de Morena, porque protegen a delincuentes desde el poder”, aseveró.

El dirigente del PRI también denunció un “cerco mediático” y censura desde la Presidencia de la República contra medios de comunicación y opositores. “Jamás habíamos visto un ataque tan brutal y sistemático contra la prensa. Persiguen, intimidan y callan a quienes piensan distinto. Eso es propio de gobiernos autoritarios”, dijo.

Moreno alertó que el deterioro de la seguridad pública ya genera preocupación internacional, lo que —afirmó— podría afectar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Esa actitud del gobierno, de no cooperar y de cerrarse al mundo, pone en riesgo el tratado comercial. No hay certeza ni confianza porque el crimen manda y el Estado no responde”, expresó. Con información de El Universal