‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País

/ 4 noviembre 2025
    ‘El crimen organizado manda en México’: Alejandro Moreno acusa al gobierno de perder el control del País
    Llamó a los ciudadanos, periodistas y jóvenes a “no callar ante la violencia ni ante el poder”, al afirmar que “el miedo es de los cobardes”. /FOTO: CUARTOSCURO

El líder nacional del PRI señaló que la violencia en México evidencia un Estado ausente y culpó al gobierno de Morena de haber pactado con el crimen organizado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que “el crimen organizado manda en México”, al señalar que la violencia ha rebasado al Estado y que el gobierno federal ha perdido el control del territorio frente a los cárteles.

Durante una conferencia de prensa, Moreno condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y responsabilizó al gobierno federal y estatal de haber abandonado al edil, quien —dijo— pidió apoyo en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.

Asesinaron a Carlos Manzo porque lo dejaron solo, porque no lo apoyaron. Lo solicitó públicamente y no le dieron respaldo. Estas son las consecuencias de tener un gobierno incapaz, indolente y torpe”, denunció el líder tricolor.

El político priista advirtió que la violencia política se ha convertido en una constante, con más de 300 funcionarios, alcaldes y candidatos asesinados en los últimos años. En el caso de Michoacán, señaló que “ya son siete los alcaldes ejecutados”, lo que calificó como “el reflejo de un país donde el crimen manda y el gobierno obedece o calla”.

Moreno fue más allá al acusar directamente al partido gobernante de mantener vínculos con el narcotráfico.

“Desde el primer día dijimos que este gobierno cínico y corrupto de Morena hizo un pacto con el crimen organizado. Por eso son los narcopolíticos de Morena, porque protegen a delincuentes desde el poder”, aseveró.

El dirigente del PRI también denunció un “cerco mediático” y censura desde la Presidencia de la República contra medios de comunicación y opositores. “Jamás habíamos visto un ataque tan brutal y sistemático contra la prensa. Persiguen, intimidan y callan a quienes piensan distinto. Eso es propio de gobiernos autoritarios”, dijo.

Moreno alertó que el deterioro de la seguridad pública ya genera preocupación internacional, lo que —afirmó— podría afectar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Esa actitud del gobierno, de no cooperar y de cerrarse al mundo, pone en riesgo el tratado comercial. No hay certeza ni confianza porque el crimen manda y el Estado no responde”, expresó. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

