En foro del Senado advierten que crimen organizado en México opera ya como ‘amenaza híbrida’

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Noticias
/ 27 marzo 2026
    En foro del Senado advierten que crimen organizado en México opera ya como ‘amenaza híbrida’
    Amenazas suelen presentar convergencia entre cárteles, pandillas y redes internacionales, así como diversificación de economías ilícitas. ESPECIAL

El senador Rolando Zapata sostuvo que la presencia delictiva se extiende en gran parte del territorio

CDMX.- En el marco del foro “Amenazas híbridas: narcotráfico, terrorismo y seguridad global”, realizado en el Senado, se advirtió que el crimen organizado en México utiliza herramientas diversas para cometer delitos que van desde métodos tradicionales, como el uso de armas, hasta recursos apoyados en nuevas tecnologías, lo que lo convierte en una “amenaza híbrida”.

En el encuentro se puntualizó que una amenaza híbrida es una estrategia malintencionada que combina métodos convencionales y no convencionales —como ciberataques, desinformación, presión económica y espionaje— de manera coordinada, lo que amplía el impacto y la dificultad para contenerla.

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El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, explicó que en México el crimen organizado ha evolucionado hacia ese esquema al combinar violencia tradicional con herramientas tecnológicas, financieras y de desinformación, lo que, advirtió, representa un desafío de seguridad nacional. El legislador, presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado, sostuvo que estos fenómenos operan de forma simultánea en distintos ámbitos.

“Hoy el crimen organizado ya no es solo un fenómeno delictivo, es un actor con capacidad de control territorial, influencia política y proyección internacional”, afirmó el senador, al señalar que la contención se complica cuando la operación criminal no se limita a un solo frente.

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Zapata Bello expuso un dato que calificó como contundente: en el 75% del territorio mexicano se registra la presencia de algún grupo delictivo, lo que, dijo, transforma la naturaleza del problema. Añadió que cuando estas organizaciones controlan territorios, financian estructuras e influyen en decisiones locales, además de utilizar tecnologías para expandirse, se configuran plenamente como amenazas híbridas.

El legislador alertó que el fenómeno rebasa la seguridad pública y se convierte también en un asunto de seguridad regional en América Latina y el Caribe, al replicar patrones en distintos países de la zona.

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En su intervención, señaló que estas amenazas suelen presentar convergencia entre cárteles, pandillas y redes internacionales, así como diversificación de economías ilícitas y debilidad institucional que facilita el avance de actores no estatales. “Las amenazas híbridas no avanzan solo por su capacidad, avanzan también por nuestras debilidades”, comentó.

Como parte de ese diagnóstico, identificó vulnerabilidades en México relacionadas con fragmentación institucional en materia de seguridad, desigualdad de capacidades entre estados y municipios, así como dificultades para coordinar inteligencia, justicia y políticas públicas en tiempo real, al afirmar que mientras el crimen organizado se articula de manera integral, el Estado continúa operando de forma fragmentada.

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