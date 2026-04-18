‘En lo oscurito’: PAN revienta al Comité Técnico por sesionar de noche y elegir finalistas del INE

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/ 18 abril 2026
    ‘En lo oscurito’: PAN revienta al Comité Técnico por sesionar de noche y elegir finalistas del INE
    Diputados del PAN cuestionaron una sesión nocturna ‘sorpresiva’ del Comité Técnico de Evaluación y advirtieron riesgos de falta de transparencia en la selección de finalistas al INE. CUARTOSCURO
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Noemí Luna y Elías Lixa pidieron máxima publicidad del proceso; Agustín Rodríguez anticipó choque político rumbo a 2027

CDMX.- Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron un virtual “fast track” y opacidad en el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados encargado de definir a los aspirantes finalistas para ocupar tres consejerías electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

El señalamiento se dio luego de que el comité sesionó de forma sorpresiva la noche del viernes, lo que legisladores panistas consideraron un indicio de falta de transparencia en un procedimiento que, afirmaron, debe regirse por la máxima publicidad.

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La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, criticó la convocatoria y cuestionó el desarrollo de la sesión. “Cuando hay prisa, nocturnidad y opacidad, no hay confianza posible”, declaró.

La diputada añadió que la forma de operación del comité puede afectar el proceso desde su origen. “Un Comité así no fortalece al árbitro: lo debilita desde el origen. Y lo que empieza mal... termina peor”, sostuvo.

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El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa, descalificó el procedimiento y afirmó que la definición “a escondidas” de finalistas con cercanía con la Cuarta Transformación representa un mal augurio para la integración del organismo electoral.

“Sorprende la prisa, el sigilo nocturno y el secretismo con el que está actuando un Comité tan relevante, sin siquiera cumplir con su obligación de máxima publicidad”, expresó. “Lamentablemente los vicios para la selección de consejeros del INE se están multiplicando. Nada bueno surge así”, agregó.

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Por su parte, el diputado Agustín Rodríguez cuestionó el motivo de la sesión nocturna y lanzó críticas al desarrollo del proceso. “¿A qué le temen? Siempre en lo obscurito haciendo las cosas a escondidas como viles delincuentes”, dijo, al anticipar que el tema tendrá impacto en la disputa política rumbo a 2027.

El PAN insistió en que la selección de consejerías del INE debe realizarse con reglas claras y con información pública, al tratarse de un proceso que incide en la integración del órgano encargado de organizar elecciones y supervisar el cumplimiento de la normativa electoral.

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