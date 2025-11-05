Entre los muertos en Guasave hay tres menores de edad; familiares reclaman los cuerpos

/ 5 noviembre 2025
    Entre los muertos en Guasave hay tres menores de edad; familiares reclaman los cuerpos
    A los presuntos implicados se les aseguraron 20 fusiles automáticos y ocho vehículos con modificaciones para el transporte de armas y municiones. /FOTO: ESPECIAL

Familiares identificaron a ocho de las 13 personas fallecidas en el enfrentamiento ocurrido el lunes pasado en la sindicatura de La Brecha, donde participaron fuerzas estatales y federales

CULIACÁN, SIN.- Familiares de ocho de los 13 civiles muertos durante el enfrentamiento con fuerzas federales y estatales registrado el lunes pasado en la sindicatura de La Brecha, municipio de Guasave, acudieron al Servicio Médico Forense para reclamar los cuerpos, entre los cuales se encuentran tres adolescentes de 16 y 17 años.

De acuerdo con reportes oficiales, las víctimas fueron abatidas tras una serie de confrontaciones armadas en las que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal Preventiva, con apoyo de un helicóptero artillado.

Las autoridades informaron que los fallecidos eran originarios de distintos municipios del estado, y que se localizaron varios vehículos y armas de grueso calibre en el lugar de los hechos.

Los ocho identificados fueron reconocidos como: Alfredo “N” (27 años), Carlos Daniel “N” (16), Diego “N” (21), Hugo Daniel “N” (16), Mario Alexis “N” (25), Yael Oswaldo “N” (23), Wilmar Iván “N” (17) y Wilmar Alexander “N” (20).

Las familias de las víctimas ya iniciaron los trámites para la entrega de los cuerpos y su sepultura en sus comunidades de origen.

En tanto, cuatro civiles detenidos durante los mismos hechos —identificados como Aarón “N”, Ernesto “N”, Luis “N” y Javier “N”— permanecen bajo custodia del Ministerio Público Federal. A los presuntos implicados se les aseguraron 20 fusiles automáticos y ocho vehículos con modificaciones para el transporte de armas y municiones.

El gobierno estatal confirmó que se mantiene el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona rural de Guasave, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal realizan las indagatorias correspondientes para determinar la identidad de los demás fallecidos y las circunstancias exactas del enfrentamiento. Con información de El Universal

Temas


Enfrentamientos
Narcoviolencia

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


SSP

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

