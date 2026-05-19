‘Era poderoso y se sabía impune’... Era Inzunza y no era Rocha quien mandaba en Sinaloa: Loret de Mola

Hoy en sus Historias de Reportero, el editorialista retrata al senador como un personaje omnipotente, que operó de forma impune durante su gestión como secretario general del Gobierno de Sinaloa.

CDMX.- El senador Enrique Inzunza, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa , era el verdadero “rey de Sinaloa”, asegura el periodista Carlos Loret de Mola, y no el gobernador Rubén Rocha.

“Los empresarios sabían que cuando tenían algún problema –les habían robado un camión, los estaban extorsionando– había dos canales confiables para resolverlo. El primero era Inzunza. El segundo era el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz. Y las cosas se resolvían mágicamente (...) No se sabía si era la acción eficiente del Estado o el servicio de un amigo del cártel. Para muchos, hoy ya no queda duda”, refiere.

De acuerdo con testimonios recogidos por el columnista entre personas que asistieron a las salas del gobierno sinaloense durante los primeros años de la administración de Rocha Moya, Inzunza era quien realmente “movía el pandero” en la entidad.

“En las reuniones él se sentaba en la cabecera, cuando hablaba nadie lo interrumpía y muchos de sus interlocutores no terminaban de entender si estaban frente al líder del gobierno o frente al jefe del cártel... o ambos”, relata Loret de Mola.

Bajo ese poder absoluto, refiere el periodista, Inzunza operó en la entidad con total impunidad. Incluso recuerda que el ahora senador logró sortear graves acusaciones de acoso sexual contra una jueza local, pese a la existencia de un video.

Inzunza era poderoso y se sabía impune. Hizo y deshizo a su antojo (...) se adueñó en Sinaloa del Poder Judicial local. Su hermana, como magistrada del Tribunal Electoral, fue quien avaló el triunfo de Rocha en la gubernatura, desechando las irregularidades denunciadas ahora hasta por Estados Unidos. Hermanos, sobrinos y una prima complementan un árbol de nepotismo descarado”, expone.

Inzunza es uno de los 10 funcionarios de Sinaloa a los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el pasado 29 de abril por sus nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

El senador ha negado las acusaciones, a las que calificó de “mendaces”, “falsas” y “dolosas”, y ha asegurado ser un hombre que ha servido a su estado y al país con “rectitud, compromiso y honor”.

Pese a defender su inocencia, desde hace dos semanas se desconoce la ubicación del senador, aunque en sus redes sociales asegura encontrarse en Sinaloa.