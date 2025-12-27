‘Es dinero legal’: defensa presenta papeles y permisos por 37 mdp hallados en camioneta

CDMX.- La defensa legal de Iván “N” y José “N”, detenidos con 37 millones de pesos en efectivo mientras circulaban sobre Avenida Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, presentó cartas antilavado y diversa documentación para acreditar la procedencia lícita de los recursos asegurados.

El abogado defensor, Luis Enrique Sánchez, explicó que las cartas antilavado forman parte de los procesos normativos de la empresa Grupo Águila Bicéfala de Transportes, dedicada a la seguridad privada y al traslado de valores, y que constituyen un acuerdo en el que se manifiesta que el dinero proviene de actividades comerciales legales y reguladas.

“La carta antilavado es un acuerdo mediante el cual las partes manifiestan que el recurso que se obtiene o se traslada proviene de manera lícita. Es parte del proceso cuando damos de alta a un cliente; con ello se reconoce que el dinero corresponde a una actividad legal”, expuso el defensor.

Además de esos documentos, la defensa informó que entregó permisos de portación de armas expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), autorizaciones relacionadas con la camioneta utilizada para el traslado, pólizas de seguro y documentación que, afirmó, respalda la legalidad del movimiento del efectivo, así como soporte individual de cada uno de los involucrados.

Sánchez sostuvo que los recursos pertenecen a empresas formalmente constituidas que contratan servicios de traslado de valores como parte de sus compromisos mercantiles, y que dichas operaciones se realizan bajo esquemas regulados y con respaldo documental conforme a la normatividad vigente.

Indicó que aún están pendientes diversas diligencias, entre ellas la solicitud de grabaciones de cámaras del C4 y la comparecencia de los policías que fungieron como primeros respondientes, elementos que, señaló, permitirán esclarecer plenamente los hechos.

El defensor agregó que durante la detención no existió resistencia y que las actuaciones se realizaron conforme a protocolos, por lo que confió en que las autoridades valoren de manera objetiva el soporte documental presentado y se determine conforme a derecho.

El caso se mantiene bajo investigación de las autoridades ministeriales, en tanto se desahogan los elementos de prueba y se define la situación jurídica de los imputados. Con información de El Universal